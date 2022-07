Technischen Betriebe Weinfelden über eine mögliche Gasknappheit

Weinfelden «Es besteht die Gefahr, dass wir die Preise nicht mehr bezahlen können»: Das tut die Gashochburg Weinfelden gegen die Knappheit Aufgrund der Ukraine-Krise schwanken die Gaspreise derzeit extrem. Zudem sind sie astronomisch hoch. Eine Knappheit droht. Ivo Zillig, Geschäftsführer der Technischen Betriebe Weinfelden, ordnet die Situation ein und sagt, wie schlimm es derzeit ist. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 08.07.2022, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ivo Zillig, Geschäftsführer der TBW, vor den gelben Gasleitungen. Von hier aus werden 13 Gemeinden versorgt. Bild: Mario Testa

Gemäss Auswertung der Datenbank des Bundes heizen in der Stadt Weinfelden 54 Prozent aller Haushalte mit Gas – einer der höchsten Werte im Thurgau. Was bedeutet es nun für die Weinfelder Bevölkerung, wenn das Gas knapp wird?

Ivo Zillig: Die Technischen Betriebe Weinfelden (TBW) beliefern ja nicht nur die Stadt Weinfelden mit Gas, sondern auch noch zwölf weitere Gemeinden. Und dabei kommt es nicht darauf an, wie viele Gasanschlüsse für Heizungen wir haben, sondern wie viel Gas das Gebiet benötigt.

Und wie viel ist das?

Das sind rund 450 Gigawatt Stunden (GWh), die alle Liegenschaften pro Jahr an Gas benötigen. Die Hälfte davon geht an Haushalte oder etwa an Einkaufszentren und sorgt dort für warme Räume und warmes Wasser.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Und die andere Hälfte?

Diese geht in die Industrie. Das ist schweizweit gesehen ein hoher Anteil. Wir haben einige Firmen, die einen sehr hohen Anteil Gas benötigen. Spitzenreiter ist die Model in Weinfelden.

Also würden alle gleich von einer Gasknappheit betroffen sein?

Nein. Es ist etwas kompliziert, denn so eine Situation wie jetzt hatten wir noch nie.

Was ist denn kompliziert?

Bei der Stromversorgung gibt es Bundesverordnungen, was zu tun ist im Falle einer Knappheit. Beim Gas gibt es das noch nicht. Das wird jetzt, ausgelöst durch die Ukraine-Krise, schnellstmöglich versucht zu beheben. Im September sollten wir Gasverteiler, wie die TBW einer ist, wissen, was wir genau tun müssten bei einer Gasknappheit.

Gibt es schon Hinweise, in welche Richtung es laufen könnte?

Ja, es wird als erste Stufe wohl einen Aufruf zum Sparen geben. In einer zweiten Stufe müssten Industriebetriebe, denen das möglich ist, auf Öl umsteigen. Und die dritte Stufe wäre dann die Kontingentierung. Das heisst, die Industrie muss die Produktion drosseln oder einstellen, um Gas zu sparen.

Diese Gemeinden erhalten von den TBW Gas Die Technischen Betriebe Weinfelden (TBW) liefern Gas an insgesamt 13 Gemeinden. Nebst der Stadt Weinfelden gehören dazu Pfyn, Müllheim, Wigoltingen, Märstetten, Berg, Bürglen, Sulgen, Erlen, Kradolf-Schönenberg, Bussnang sowie die Ortsteile Märwil und Lipperswil. Die TBW sind eine selbstständige Aktiengesellschaft im Alleinbesitz der Stadt Weinfelden. Rund 50 Mitarbeitende sind bei den TBW angestellt. (sba)

Für die Bevölkerung gibt es also keine Massnahmen?

Auch die Bevölkerung soll mithelfen, Gas zu sparen. Etwa indem man das Thermostat runterdreht. So kann man auch selbst Kosten sparen, denn das Gas ist im Moment sehr teuer.

Wie geht die TBW mit der Gasteuerung um?

Für uns ist das eine wahnsinnig schwierige Situation. Wir selbst produzieren ja kein Gas. Wir kaufen es ein und verteilen es an die Kunden. Das haben wir bisher an europäischen Gasmärkten, vorwiegend auf einem Markt in Deutschland gemacht. Das ist jetzt natürlich schwierig, weil Deutschland sehr abhängig ist vom russischen Gas.

Was tun sie dagegen?

Wir kaufen momentan auf verschiedenen europäischen Märkten Gas ein, um nicht mehr so abhängig zu sein. Dennoch sind die Gaspreise astronomisch hoch und schwanken extrem. Hinzu kommt, dass wir keine eigenen Speicher haben und uns deshalb Speicherplatz etwa in Deutschland, Frankreich und Norwegen gesichert haben. Aber auch das ist sehr teuer.

Diese hohen Preise treffen somit auch die Verbraucher?

Ja. Obschon die TBW sehr gut dastehen und ein Polster haben, besteht die Gefahr, dass wir diese Preise nicht mehr bezahlen können. Genauso wie unsere Kunden.

Müsste dann die Stadt eingreifen?

Nein. Wir müssten das auf unsere Kunden abwälzen, aber im Moment sieht es noch nicht so schlimm aus.

Wie genau sieht es denn für den kommenden Winter aus?

Wir haben genügend Gas gekauft, um den kommenden Winter zu überstehen. Jede Sparmassnahme und ein milder Winter würden natürlich helfen. Handkehrum darf einfach nichts Negatives mehr passieren, sonst wird es schwierig. Aber man kann sagen, dass die Bevölkerung, die Gas zum Heizen braucht, am besten vor einer Knappheit geschützt ist. Im Moment müssen wir uns also keine Sorgen machen.

Wie gross sind denn die Sorgen bei der Industrie?

Wir erhalten immer wieder Telefonate von Kunden, die verunsichert sind. Wir raten allen, die können, die Öltanks aufzufüllen, um allenfalls den Gasbetrieb zu drosseln. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, auf alternative Heizmethoden auszuweichen, aber das kostet Strom und wenn das Gas knapp ist, wird auch der Strom knapp, da in Europa viel Strom mit Gas produziert wird.

Es ist also ein Teufelskreis.

Ja, das ist es wohl. Und vor allem deshalb unangenehm, weil wir sicher in den vergangenen dreissig Jahren noch nie in so einer Situation waren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen