Wega Weinfelden: Letzter Schliff für die Seifenkisten

Weinfelden Er bringt die Seifenkisten für die WEGA in Schuss Am Wega-Sonntag geht das traditionelle Seifenkistenrennen der Jungwacht Weinfelden über die Bühne. OK-Präsident Joel Beck bringt derzeit noch die Seifenkisten auf Vordermann. Monika Wick 22.09.2022, 04.30 Uhr

Gleich mehrere Seifenkisten hat Joel Beck in seiner Werkstatt. Bild: Donato Caspari

«Mit der Seifenkiste einen Berg hinunter zu fahren, ist für mich genauso faszinierend, wie eine Fahrt mit einer Achterbahn im Europapark», erklärt Joel Beck. Gerade ist der 24-jährige Volkswirtschaftsstudent damit beschäftigt, seine zitronengelbe Seifenkiste auf Vordermann zu bringen. Neben einem Sicherheits-Check benötigt das Vehikel einen neuen Anstrich. Zudem muss die Sponsorentafel, die an seiner Front befestigt ist, erneuert werden. «Sie ist bei einem kleineren Unfall zu Bruch gegangen», erklärt Joel Beck lachend.

Viel Zeit, seinen Plan umzusetzen, bleibt dem Weinfelder nicht mehr. Die Seifenkiste soll am Wega-Sonntag zum Einsatz kommen und den Parcours meistern, der startet, wo sich die Magdenau- und die Schlosshaldenstrasse kreuzen und auf der Bankstrasse endet.

«Ich bin sehr traurig, dass ich in diesem Jahr selber nicht mitfahren kann.»

Joel Beck zieht die Schrauben am Lenkrad seiner Seifenkiste an. Bild: Donato Caspari

Als Gruppenleiter der Jungwacht Weinfelden und OK-Präsident des Seifenkistenrennens ist er damit beschäftigt, den Anlass zu organisieren und steht am Durchführungstag im Einsatz. Unterstützt wird er von einem dreissigköpfigen Helfer-Team, das aus aktiven Jungwacht-Leitern und früheren Mitgliedern besteht. Die Organisatoren der Wega sorgen für einen Samariterposten und die Verkehrsregelung. Das Jungwacht-Seifenkistenrennen bildet zudem das Finale des Schweizer Cups, welcher rund 15 verschiedene Rennen umfasst.

Zwei Kategorien für die Fahrerinnen und Fahrer

Wie lange es das Seifenkistenrennen schon gibt, vermag Joel Beck nicht zu sagen. «Ich bin als Kind schon gefahren. Es gibt auch Eltern, die selber schon gefahren sind und heute mit ihren Kindern am Anlass teilnehmen», sagt er. Zwischenzeitlich ist das Seifenkistenrennen sogar vom Veranstaltungskalender verschwunden und vor ein paar Jahren wiederbelebt worden. Gestartet wird in den Kategorien «Rennen» und «Fun». Während es für die einen gilt, so schnell wie möglich das Ziel zu erreichen, steht bei anderen die Optik im Vordergrund.

«In der Spass-Kategorie kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Da keine strengen Vorschriften bestehen, kann man sich hier richtig austoben.»

Die Räder an einer Seifenkiste müssen einiges aushalten. Bild: Donato Caspari

Einzige Vorschriften betreffen die Verkehrstauglichkeit der Gefährte, welche auch überprüft wird. Wer sich selber am Seifenkistenrennen beteiligen möchte, kann bei der Jungwacht für vierzig Franken ein Grundgestell mieten und einen individuellen Aufbau gestalten. Die Möglichkeit, sich zum Rennen anzumelden, besteht bis zum Durchführungstag um 8.30 Uhr.

Dem Bau einer Seifenkiste kann Joel Beck viel Positives abgewinnen: «Es macht Spass, sich mit einem längerfristigen Projekt auseinanderzusetzen und Hürden zu überwinden.» Dabei erinnert er sich an einen Besuch im Baumarkt, bei dem ihn schon die Wahl des richtigen Holzes vor eine Herausforderung stellte. Gewachsen sei er auch an der Herausforderung, das Gespräch mit Sponsoren oder anderen Funktionären zu suchen. «Schlussendlich ist es ein tolles Ergebnis geworden und ich freue mich, dass die Tradition weiterlebt.»

www.jungwacht-weinfelden.ch