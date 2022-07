Thurgauer Curler bangen um ihre Halle - Geld zur Sanierung fehlt

Weinfelden Einzige Thurgauer Curlinghalle kämpft ums Überleben: Es fehlen dazu noch 200'000 Franken Die Weinfelder Curlinghalle muss für eine halbe Million Franken saniert werden. Die Genossenschaft der Curler versucht, die finanziellen Mittel aufzutreiben. Sollte das Geld nicht zusammenkommen, ist es aus mit dem Curling im Thurgau. Dagegen helfen soll auch Geld von Kanton und Stadt. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 22.07.2022, 12.12 Uhr

Jeannine Ballabio und Hans Engler auf der Curlingbahn. Diese muss saniert werden, da sie nicht mehr eben ist. Bild: Mario Testa

«Es geht ums Überleben», sagt Jeannine Ballabio. Sie meint damit den Curlingsport im Thurgau. Denn die Curlinggenossenschaft, in der alle Thurgauer Curlingvereine vertreten sind, muss eine hohe Summe für die Sanierung ihrer Halle investieren. Es geht um eine halbe Million Franken. Hans Engler, Vizeeismeister und während der Saison fast täglich in der Halle, erklärt, wie die Summe zu Stande kommt: «Zunächst einmal ist es so, dass die Eisbahn nicht mehr blei - also nicht mehr ganz eben - ist.»

Denn durch das Kühlen der Bahn gibt es darunter bis zu sieben Meter Permafrost. «Dieser drückt dann den Beton nach oben», sagt er. Die Halle ist rund 60 Jahre alt. Damals hat niemand an eine Isolation unter der Eisbahn gedacht. Das soll nun anders werden. Eine Isolation sei energietechnisch sowieso sinnvoll und heute zudem Vorgabe.

Die Isolation wird auf die heutige Betonbahn gelegt. Darüber dann eine Art Teppich mit den Kühlelementen, darauf entsteht dann etwa vier Zentimeter Eis. «Das hat zur Folge, dass wir die gesamte Bahn, also etwa die Seitenränder, anheben müssen», sagt Engler. Diese Umbauarbeiten gehen ins Geld.

Bewilligung für Kühlmethode läuft ab

Doch es ist nicht das Einzige, was ersetzt werden muss. Auch die Kühlanlage ist in die Jahre gekommen. Die Maschine ist fast ein Unikat und so heute nicht mehr zu kaufen. Sollte sie abliegen, gäbe es keinen Ersatz. «Wir kühlen mit Ammoniak», sagt der Eismeister, «doch die Bewilligung für diese Kühlmethode läuft ab.» Noch diese und nächste Saison kann so gekühlt werden. Danach ist Schluss. Dies war absehbar, sagen die beiden Curler.

Die Kühlmaschine ist in die Jahre gekommen. Zudem ist das Kühlen mit Ammoniak bald nicht mehr erlaubt. Bild: Mario Testa

Deshalb sei beim Bau der Eishalle nebenan eine Kühlmaschine eingebaut worden, die genügend Leistung hat, beide Anlagen zu betreiben. Was allerdings noch fehlt, ist die Leitung zwischen der Eis- und der Curlinghalle. Gespräche, ob und wie diese zu Stande kommt, sind mit dem Bauamt und den Technischen Betrieben Weinfelden in Gange.

Eigene Geldsammelaktion war nicht so erfolgreich

Marketing-Chefin Jeannine Ballabio hat mit Sponsoring und speziellen Aktionen versucht, möglichst viele finanzielle Mittel einzutreiben. Da die Genossenschaft auch etwas gespart hat, sind von der halben Million rund 250’000 Franken bereits zusammen. Wer will, kann sich beispielsweise ein Stück Eis kaufen. «Auch einige Klubmitglieder haben Beiträge bezahlt», sagt Ballabio. Oder beim Thurgauer Curling Cup können Einzelpersonen teilnehmen und so mit ihrem Beitrag finanzielle Unterstützung leisten.

Mit der Turnieraktion hatte sie sich einen Beitrag von 90’000 Franken erhofft. Zusammengekommen sind bis jetzt 10’000 Franken. «Den gesamten Betrag müssten wir bis im Oktober 2022 zusammenhaben», sagt Ballabio. Das sei sportlich.

Die Curlinghalle im Vordergrund liegt direkt hinter der Eishalle. Die Kühlung soll künftig von dort her kommen. Bild: Mario Testa

Aber die Curler hoffen noch auf Beiträge von Stadt und Kanton. Rund 200’000 Franken müsste die öffentliche Hand derzeit sprechen. Für die Curler ist klar, dass die Genossenschaft eine finanzielle Unterstützung erhalten sollte. Denn in Weinfelden steht die einzige Curlinghalle des Kantons. «Und wir haben nicht nur Hobbycurler, sondern auch richtig gute Spielerinnen und Spieler», betont Ballabio. Zu nennen wäre hier etwa das Senioren-Frauenteam, das 2019 an der WM Bronze geholt hat.

Die Anträge fehlen noch

Beim Sportamt Thurgau ist auf Nachfrage die Antwort bezüglich des finanziellen Zustupfs durchwegs positiv. «Wir werden die Curler bestimmt unterstützen», sagt Martin Leemann, Chef des Sportamtes. Einen genauen Betrag könne er jedoch nicht nennen. Bezahlt würde dieser mit Geldern des Swisslos-Fonds.

Doch dafür müssen die Curler einen Antrag einreichen. Auch bei der Stadt wartet man noch auf einen Antrag für die finanzielle Unterstützung. Der zuständige Stadtrat Valentin Hasler gibt jedoch ebenso positive Signale, dass man die Sanierung der Eishalle mit einem finanziellen Zustupf unterstützen will.

Insgesamt gibt es im Thurgau rund 100 aktive Curlerinnen und Curler. «Auch wir haben das Problem der Überalterung», sagt Hans Engler. Ballabio nickt. Und dennoch gibt es vor allem nach Olympischen Spielen immer wieder Zuwachs. «Ich erhoffe mir zudem Nachwuchs mit der Aktion ‹Learn To Curl›, bei der Schulkinder während des Sportunterrichts curlen kommen», sagt die Marketingverantwortliche. Letztes Jahr hätten etwa 4500 Personen die Curlinghalle genutzt. «Wenn wir aber das Geld nicht beschaffen können, dann ist es bald aus», sagt Ballabio noch einmal.

