Millionen für Recycling-Beton: in Weinfelden entsteht eine Anlage

Eine neue Anlage schliesst die Kreisläufe in der Betonproduktion Die Firmen Kibag Kies Weinfelden AG und TIT Imhof AG erneuern ihre Beton- und Recyclinganlage im Südosten der Stadt. Künftig stellen sie dort als Joint Venture Baustoff Recycling Thurgau AG neuen Beton und Kies aus Abbruchmaterial her.

Es wird viel gebaut in der Region. Entsprechend fliesst grosse Mengen Beton in neue Fundamente und Mauern. Die Kibag Kies Weinfelden AG betreibt südlich der Bahngleise neben der KVA eine grosse Anlage, wo die vier Mitarbeiter Kies waschen, sieben und zu Beton verarbeiten. Heute landet mehrheitlich frischer Kies und Sand aus einer Grube in Hohentannen im Beton. Abbruchmaterial hingegen wird häufig deponiert, statt wiederverwendet. Das soll sich dank einer neuen Anlage nun aber ändern.

«Wir wollen die Materialkreisläufe viel konsequenter schliessen», sagt Daniel Bänziger von der Kibag. «Das Abbruch- und Aushubmaterial wird künftig in einer modernen Aufbereitungsanlage aufbereitet. Wir gewinnen daraus hochwertigen Kies und Sand und nutzen diesen für die Betonherstellung.» Eine nassmechanische Anlage, wie es sie im Kanton Thurgau noch nicht gibt, macht dies möglich.

Durch die neue Aufbereitungstechnik ergibt sich eine viel bessere Qualität des Recyclingmaterials, sagt Martin Feldmann von der Firma TIT Imhof AG. «Feinanteile, welche die Qualität bislang minderten und für grosse Schwankungen sorgten, können mit der nassmechanischen Aufbereitung viel effizienter entfernt werden.»

Zwei Firmen arbeiten zusammen

Als Joint Venture Baustoffrecycling Thurgau (BRT) investieren die Kibag Kies Weinfelden AG und die TIT Imhof AG einen zweistelligen Millionenbetrag in die neue Aufbereitungsanlage. Dies auch, um sich den veränderten Marktverhältnissen anzupassen. «Früher hatte man häufig sauberen Aushub auf der grünen Wiese. Heute mit dem verdichteten Bauen wird oft zuerst noch etwas abgebrochen und die Baugruben wurden teilweise mit Bauschutt aufgefüllt», sagt Martin Feldmann. Die TIT Imhof AG betreibt die Deponie Aspi in Hörhausen und deshalb sei es ihr auch ein Anliegen, mehr zu recyceln.

Neue Deponien hätten in der Bevölkerung einen schweren Stand. Die bestehenden müssten daher geschont werden, da es sie trotz moderner Techniken auch künftig braucht. «Die Partnerschaft der beiden Unternehmen ermöglicht uns die notwendigen Synergien beim Ein- und Ausgang des Materials.» Anstatt wie heute bis zu 120'000 Tonnen Neukies aus der Grube soll künftig ein Teil des Kieses für das Betonwerk durch Recycling gewonnen werden. «Primärkies ist irgendwann aufgebraucht.»

Die heutige Kies-Waschanlage bleibt im Zuge der Erneuerung der Anlage in Weinfelden bestehen, ebenso die Presse für die Schlammaufbereitung. Die meisten anderen Hallen und Gebäude auf dem fast zehn Hektaren grossen Gelände werden im Zuge der Erneuerung abgerissen oder versetzt.

Mehr Förderbänder - weniger Pneulader

Dank befestigter Strassen sollen künftig auch die Staubemissionen reduziert sowie die Verkehrsflüsse auf dem Gelände optimiert werden. Das diene nicht zuletzt auch der Sicherheit. Die neue Anlage ist auch stärker automatisiert und verfügt über diverse Förderbänder. «Das bedeutet höhere Investitionskosten, dafür muss man nicht mehr mit dem Pneulader fahren. Wir reduzieren dadurch Emissionen.»

Der Standort in Weinfelden sei von der Lage im Thurgau und dank des Bahnanschlusses ideal. «Auch bei einer Aufbereitung gibt es Abfallstoffe. Die gehen einerseits auf eine Deponie, können andererseits aber auch mit der Bahn in ein Zementwerk transportiert werden», sagt Martin Feldmann. Zudem biete das grosse Areal auch genug Platz für Lagerflächen, welche wichtig sind, um eine konstante Betonproduktion zu ermöglichen.

Gegen das Baugesuch für die neuen Anlagen sind auf dem Bauamt Weinfelden keine Einsprachen eingegangen. «Den Umweltverträglichkeitsbericht hat der Kanton bereits vorgängig bewilligt. Somit können wir bald möglichst mit den Bauarbeiten beginnen», sagt Martin Feldmann. Die Anlagen seien bereits bestellt und wenn alles nach Plan laufe, könne die neue Anlage im nächsten Sommer bereits in Betrieb gehen. Die jetzigen Anlagen bleiben so lange noch in Betrieb.