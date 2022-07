Rasante Fahrt um die Kurven: BMX-Elite misst sich in Weinfelden

Weinfelden Eine Bühne für die BMX-Elite in Weinfelden Am Wochenende fanden in Weinfelden Läufe der Schweizer Meisterschaft statt. 260 Fahrerinnen und Fahrer waren dabei. Manuela Olgiati 03.07.2022, 17.10 Uhr

Fahrerinnen und Fahrer ab fünf Jahren bis zur Elite sind am Start. Markus Rüegg, seit zehn Jahren Präsident des BMX-Club Flying Tigers, sagt: «Wir freuen uns über eine Rekordbeteiligung. Auch mit 70 Campern haben wir eine neue Höchstmarke erreicht.» Am Samstag herrscht Betrieb im BMX-Rennpark in Weinfelden. Und doch, trotz mehrerer hundert Besucherinnen und Besucher, ist die Atmosphäre ruhig, es wird Mundart und Französisch gesprochen.

Zuschauerinnen und Zuschauer spazieren gemütlich über das Gelände. Kinder essen Eis. Eltern halten sich unter Sonnenschirmen auf. Sie betreuen zusammen mit professionellen Teams die Fahrerinnen und Fahrer. Diese machen sich bereit für die Vorläufe.

Konzentration vor den Läufen

Alexandra Schenk, Fahrerbetreuerin des BMX-Club Flying Tigers. Bild: Manuela Olgiati

Sie warten konzentriert mit Helm und sportlicher Ausrüstung im Schatten. Alexandra Schenk, Verantwortliche für die Fahrerbetreuung des BMX-Club Flying Tigers, sagt: «In diesem Moment heisst es, sich sammeln.» Gesprochen wird deshalb wenig. Ein junger Fahrer sagt lachend:

«Mein Papi ist nervöser als ich vor dem Start.»

BMX-Racing macht Spass, sagt Schenk. Ihre Tochter fährt in ihrer Kategorie in die vorderen Ränge.

Eine Zuschauerin sagt: «Beim Zuschauen, wie Fahrer in die Kurve gehen, könnte es einem schwindlig werden.» Die Elite ist hochkarätig besetzt. Simon Marquart hat im letzten Jahr als erster Schweizer ein Weltcup-Rennen gewonnen, die 21-jährige Zoé Claessens holte vor wenigen Wochen in den Niederlanden Erfolge und für den Herdemer U23-Europameister Cédric Butti ist es ein Heimspiel, das er auch gewinnt. Die Schweizer Meisterschaften fanden zum dritten Mal in Weinfelden statt. OK-Präsident Daniel Butti nickt zufrieden und er freut sich auch über die tollen Leistungen der Lokalmatadore der Weinfelder Flying Tigers.

Die Elite-Fahrer rasen durch eine Kurve. Im Hintergrund sind die Zelte der Teams zu sehen. Bild: Manuela Olgiati