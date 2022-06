Weinfelden: Am Wochenende startet die Säntis Classic

Weinfelden Ein unbeugsames Volk von Gümmelern: Trotz Tour de Suisse stehen an den Säntis Classic über 1000 Teilnehmer am Start Am Wochenende findet die 22. Ausgabe der Säntis Classic statt. Der Radevent führt verschiedene Strecken. Die klassische Tour auf die Schwägalp und zurück. Doch auch für Familien und noch ehrgeizigere Fahrer ist etwas dabei. Sabrina Bächi/Mario Testa 15.06.2022, 16.17 Uhr

Die Säntis Classic führt von Weinfelden auf die Schwägalp und zurück. Bild: PD

Die ganze Schweiz hat nur Augen für die Velofahrer der Tour de Suisse. Die ganze Schweiz? Nein. Ein von unbeugsamen Gümmelern organisierter Radevent holt viele Fahrerinnen und Fahrer, aber auch Besucherinnen und Besucher in die Ostschweiz. Die Säntis Classic finden dieses Jahr wieder statt. Ein Radevent, an dem bis zu 2000 Fahrerinnen und Fahrer teilnehmen.

«Wir haben rund 10 Prozent mehr Anmeldungen als noch 2019», sagt Daniel Markwalder, Organisator des Radevents. Und wenn am kommenden Sonntag schönes Wetter ist, so könne es auch sein, dass 400 Leute mehr am Start stehen. «Wenn die Startblöcke nicht schon voll sind, können sich auch am Sonntag noch kurzfristig Interessierte anmelden», sagt er.

Organisator Daniel Markwalder. Bild: Mario Testa

Weinfeldertag am Samstag

Einige allerdings reisen schon vor dem Sonntag an, um sich die Gegend anzusehen. Aus insgesamt 14 Nationen kommen die Teilnehmenden. Zudem gibt es am Samstag das Fahrerbriefing. «Ebenso kann die Startausgabe schon am Samstag erfolgen.» Nach der Jubiläumstour im Jahr 2019 habe man für Teilnehmende, die schon früher anreisen, eine Willkommenstour geplant. «Es ist aber auch für Personen gedacht, die in der Region wohnen und die schöne Tour fahren wollen.» Die Tour führt nach Kreuzlingen, wo man beim Partner Tour de Suisse eine Werkbesichtigung machen kann. Die Tour beginnt um 13 Uhr.

Der Samstag ist der sogenannte Weinfelder Tag. Nebst Willkommenstour gibt es auch die Family-Slow-Tour, die man absolvieren kann. «Es ist eine Plauschfahrt für Familien, die rund um Weinfelden führt», sagt Markwalder. Genauer gesagt von Weinfelden via Märstetten zur alten Holzbrücke in der Bonau, über den Flughafen Amlikon, Mettlen, Buhwil und den Kinderspielplatz Bürglen wieder zurück nach Weinfelden.

Wie an der Tour de Suisse unterstützen zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer die Velofahrer. Auch die Märstetter Trychler unterstützen die Teilnehmer mit ihren Glockenklängen. Bild: PD

Am Sonntag geht es ans Eingemachte

Am Sonntag geht es dann bereits frühmorgens zur Sache. Bereits um 5 Uhr öffnet das sogenannte Village in der Sportanlage Güttingersreuti. Die Sportanlage ist Start und Zielpunkt des Events. Um halb sieben geht es dann los. Die ersten Kategorien starten. Insgesamt gibt es fünf Stärkeklassen: Speed, Sport, Hobby, Plausch und Blüemli. Der Radathlon hat eine Gesamtstrecke von 200 Kilometern, die Classic-Tour beträgt 130 Kilometer. 2200 Höhenmeter werden beim Radathlon nebst den 200 Kilometern Strecke bewältigt. Die Strecke führt zwar, wie die Classic-Tour, über die Schwägalp wieder nach Weinfelden zurück, allerdings mit dem Schwenker an den Bodensee.

Wegen der gleichzeitig stattfindenden Tour de Suisse wird es dieses Jahr keine Radstars wie Stefan Küng am Start haben, erklärt Markwalder. «Aber manchmal kommen Stars vorbei, ohne es vorab anzukündigen. Es war schon Gabriela Sabatini am Start und niemand wusste es», sagt Daniel Markwalder.

Rund 130 Helferinnen und Helfer stehen an diesem Wochenende im Einsatz. Bild: PD

Zahlreiche helfende Hände ermöglichen die Durchführung

Insgesamt 130 Helferinnen und Helfer stehen an diesem Wochenende im Einsatz. Auch für Besucherinnen und Besucher gibt es an diesen zwei Tagen einiges zu sehen und zu erleben. Auch für Verpflegung ist gesorgt. Nachdem die Pandemie auch bei der Säntis Classic einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist Daniel Markwalder froh, dieses Jahr den Anlass wieder durchführen zu können. «Dank langjähriger Sponsorenverträge können wir den Anlass durchführen. Bei den Helfern habe ich gemerkt, dass einige Helfer dies grad genutzt haben für den Absprung. Ansonsten hat die Pandemie keine Spuren hinterlassen. Andere ähnliche Anlässe mussten wegen zu geringer Teilnehmerzahlen den Anlass auflösen – das ist hier glücklicherweise nicht der Fall.»