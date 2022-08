Hilfe für die tierischen Begleiter: Reportage aus der Tierklinik

Weinfelden «Dr. Google ist fast immer dabei»: Reportage aus der Kleintierpraxis Animaldoc Seit 20 Jahren gibt es in Weinfelden die Kleintierpraxis Animaldoc. Von Hunden, Katzen bis zu Reptilien behandeln die Ärztinnen und Ärzte alle Kleintiere und Teilen die Sorgen und Freuden ihrer Besitzer. Ein Einblick in den Praxisalltag mit einer nicht ganz alltäglichen Operation am Meerschweinchen-Auge. Sabrina Bächi 0 Kommentare 27.08.2022, 05.30 Uhr Merken Drucken Teilen

Sämi quiekt aufgeregt. Kein Wunder, das Meerschweinchen muss gerade für eine Spritze herhalten. Wenige Minuten später liegt das Nagetier in Narkose und gibt keinen Laut mehr von sich. Auf dem Operationstisch wird ihm nun eine winzig kleine Maske über die Nase gezogen. Der Schlauch an der Maske ist an ein Narkosegerät angehängt. So schläft Sämi tief und fest und Christian Scherrer kann mit der Operation beginnen. Die Tiermedizinische Praxisassistentin Daniela Lutz unterstützt ihn bei den Vorbereitungen für die OP. Sämi wird mit einem grünen Tuch abgedeckt. Das Operationsbesteck steht bereit. Die Handschuhe sind angezogen und der Mundschutz sitzt.

«Der Besitzer von Sämi kam, weil das Meerschweinchen ein trübes Auge hat», erklärt Christian Scherrer, Tierarzt und Mitinhaber der Kleintierpraxis Animaldoc AG in Weinfelden. Das trübe Auge hat eine Vereiterung als Ursache.

Meerschweinchen Sämi kriegt die Spritze für die Narkose. Bilder: Donato Caspari Wenige Minuten später wird eine kleine Maske über die Nase gezogen, damit Sämi narkotisiert bleibt. Die Maske ist mit einem Schlauch mit dem Narkosegerät verbunden. Das Operationsbesteck liegt bereit. Tierarzt Christian Scherrer schneidet eine kleine Öffnung in die Bindehaut. Anschliessend holt er mit einem winzig kleinen Löffel... ...den weisslichen Eiter hervor. Er füllt eine Spritze mit physiologischer Kochsalzlösung... ...und spült damit Sämis Auge aus. Bild: Donato Caspari

Vorsichtig schneidet Scherrer eine kleine Öffnung in die Bindehaut und schon fliesst weisslicher Eiter aus. In regelmässigen Abständen kontrolliert Lutz, ob Sämi immer noch gleichmässig atmet. Mit einer Art winzig kleinem Löffel beginnt Scherrer nun den Eiter zu entfernen. «Erstaunlich, was da alles herauskommt. Das hat man dem Tier gar nicht angesehen», sagt er.

Ein Meerschweinchen ohne Schneidezähne

Ganz am Ende wird die Wunde mit physiologischer Kochsalzlösung ausgespült. «Die Frage ist, ob Sämi etwas ins Auge geraten ist und das die Entzündung ausgelöst hat oder ob es von den Zähnen her kommt.» Das Meerschweinchen hat, obwohl erst zwei Jahre alt, bereits alle Schneidezähne verloren. Sie wuchsen schräg und Scherrer musste sie ziehen. Gut möglich also, dass Sämi wieder Probleme mit den Zähnen hat und sie die Ursache der Vereiterung sind.

Meerschweinchen Sämi hat keine Schneidezähne mehr. Trotzdem kommt er mit Fressen gut klar. Bild: Donato Caspari

Scherrer wirft einen Blick ins Maul. «Ein Meerschweinchen ohne Schneidezähne sieht man nicht oft, aber er kommt mit Fressen gut klar», sagt der 43-Jährige. Die Zähne sehen gut aus. Die Vermutung liegt also nahe, erklärt Scherrer, dass ein Fremdpartikel ins Auge geraten ist.

Vor 16 Jahren an die Dufourstrasse gezügelt

Seit 20 Jahren gibt es die Weinfelder Kleintierpraxis in Weinfelden bereits. Gegründet hat sie Mitinhaberin Regula Nigg. Seit 26 Jahren ist sie Tierärztin. Vor 16 Jahren wurden die Praxisräumlichkeiten am heutigen Standort an der Dufourstrasse gebaut, die Praxis dorthin verlegt und das Team vergrössert. Seither ist auch Christian Scherrer dabei.

Während Scherrer immer noch operiert, ist Regula Nigg im Behandlungsraum daneben mit einer Katze beschäftigt. Am Tag zuvor kam die Besitzerin mit dem Tier in der Praxis vorbei. Die Untersuchung ergab, dass bei Katze Kira eine Hospitalisierung notwendig ist. Gerade wird das Büsi erneut mit dem Ultraschall untersucht. «Kira kam gestern in einem sehr kritischen Zustand zu uns», sagt Nigg, während sie mit dem Gerät den Bauchraum der Katze kontrolliert. Eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, Dehydrierung sowie Leber- und Darmentzündung wurden diagnostiziert. «Das Tier hatte sehr starke Schmerzen. Wir haben sie mit Medikamenten behandelt und sind sehr froh, dass die Therapie bisher angeschlagen hat.» Immer noch ist Kira schwach. Fünf Tage lang hat sie vorher nicht mehr richtig gefressen und musste erbrechen.

Tierärztin Regula Nigg untersucht Katze Kira mit dem Ultraschallgerät. Bild: Donato Caspari

Nigg warnt: «Wenn eine Katze länger als drei Tage nicht mehr frisst, ist es für sie lebensbedrohlich.» Die Prognose sei nun statt schlecht immerhin wieder ungewiss bis vorsichtig positiv. «Ich hoffe, sie wird es überleben», sagt die Tierärztin. Behutsam wird die dreijährige Katze wieder in die Katzenstation zurückgebracht.

Schlimm sind Tiere, die sich bei Unfällen verletzten

Mehrere Boxen können dort kurzzeitige Aufenthaltsorte von Katzen oder Hunden sein, die hospitalisiert oder nach der Operation beobachtet werden müssen. Nebst dem getrennten Warteraum für Hunde und Katzen und den drei Behandlungszimmern gibt es auch einen Operationssaal und einen Röntgenraum in der Praxis. Der Dienstplan ist farblich eingeteilt in Termine, die für Impfungen reserviert und daher grün sind. Pink zeigt eine Operation und Rot einen Notfall an.

Nach einer Operation bleiben die Tiere in den Boxen zur Beobachtung. Bild: Donato Caspari

«Schlimm sind schon Tiere, die bei Unfällen verletzt werden. Etwa Bisswunden, Autounfälle oder bei Hunden auch die tiefen Stöckliverletzungen, wenn sie sich beim Apportieren den Rachen mit dem Holz verletzen», sagt Nigg. Scherrer nickt. Dann geht es für die Tierärzte aber nicht um Emotionen, sondern ums Funktionieren.

«In der Ausbildung kann man nicht alles lernen, vieles sieht man dann im Praxisalltag zum ersten Mal», sagt Scherrer. Gerade bei Hunden, die immer öfters nicht einmal mehr zwei Kilo wiegen, sei eine OP eine heikle Angelegenheit. «Auch Operationen bei kleinen Reptilien sind meist eine Herausforderung.» Doch während der Operation verstirbt ein Tier sehr selten. Das Risiko liege unter 1:1000, erklärt er. «Stark verbessert haben sich auch die Behandlungsmethoden.» Die Möglichkeiten, ein Tier zu behandeln, seien vielfältiger und besser geworden.

Die Behandlungsmöglichkeiten haben sich stark verbessert. Doch Operationen bei sehr kleinen Tieren bleiben eine Herausforderung. Bild: Donato Caspari

Familiärer Umgang mit Kunden und dem Team

Und natürlich hat sich auch die Zusammenarbeit mit den Besitzern verändert. «Dr. Google ist fast immer dabei», sagt Nigg schmunzelnd. Viele Besitzer würden sich im Internet schlaumachen und ganz unrecht hätten sie meist nicht.

Tierärztin Regula Nigg. Bild: Donato Caspari

«Viele Besitzer haben ein gutes Gespür für ihr Haustier, das ja meist Teil der Familie ist.»

Und sowieso sei es besser, einmal mehr statt einmal zu wenig vorbeizukommen. Besonders schön ist es dann natürlich für das Animaldoc-Team, wenn die Patienten gesund wieder zu ihren Besitzern zurückkehren können.

«Hier in Weinfelden ist es auch familiärer als in einem grossen Tierspital», sagt Nigg. «Viele der Tierhalterinnen und Tierhalter kennen wir schon seit Jahren. Manche kommen zuerst als Kinder mit und haben nun selbst Haustiere», sagt die 53-Jährige. Auch das zwölfköpfige Team sei familiär, viele Mitarbeiter blieben lange, sagt sie. «Wir sind gemeinsam gewachsen und älter geworden», fügt sie lächelnd hinzu.

Tag der offenen Tür Zum 20-jährigen Jubiläum öffnet die Kleintierpraxis am Samstag, 3. September, ihre Türen für die Öffentlichkeit. Zwischen 10 und 14 Uhr können Interessierte die Räumlichkeiten an der Dufourstrasse 69 besichtigen. «Wir bieten einen Blick hinter die Kulissen», sagt Tierärztin Regula Nigg. «Besonders ist wohl der Einblick in den Operationssaal und die Station.» Als weitere Attraktionen werden von Aquaterra aus Rothenhausen verschiedene Reptilien gezeigt. Des Weiteren gibt es Dog-Dance-Aufführungen. Nebst einer kleinen Festwirtschaft sollen Wettbewerbe zum Mitmachen einladen. (sba)

