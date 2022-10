Weinfelden: Spielplatz in der Badi ist auch im Herbst geöffnet

weinfelden Die Stadt öffnet den Badi-Spielplatz im Herbst und hofft auf viele Besucher Da die Infrastruktur schon bestehe, soll sie auch genutzt werden. Deshalb hat die Weinfelder Exekutive entschieden, den neuen Spielplatz im Freibad der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zumindest für sechs Wochen. Sabrina Bächi 24.10.2022, 16.50 Uhr

Der neu gestaltete Spielplatz in der Badi Weinfelden. Bild: Mario Testa

Obwohl die Badesaison im Weinfelder Thurbad seit dem 9. Oktober definitiv vorbei ist, will die Stadt die Badi wieder öffnen. Zumindest einen Teil davon. «Wir haben beschlossen, den neuen Spielplatz auf der Badiwiese der Öffentlichkeit zugänglich zu machen», sagt der zuständige Stadtrat Valentin Hasler.

Valentin Hasler, Stadtrat Weinfelden. Bild: Donato Caspari

Die Infrastruktur bestehe ja, deshalb wolle man sie auch nutzen. Dafür sperren die Mitarbeiter des Bades die Becken ab, denn dort ist ganzjährig Wasser drin. Auch die WC-Anlagen bleiben geschlossen, da man sie sonst heizen müsste. «Wir stellen aber ein Kompotoi hin», sagt Hasler. Man habe gute Erfahrungen bei anderen Spielplätzen damit gemacht.

Sechs Wochen soll die Badiwiese nun offen sein. Dabei kann nicht nur der Spielplatz, sondern auch die grosse Wiese oder der Pingpong-Tisch genutzt werden. Der Eingang befindet sich gleich auf der Ostseite des Badikiosks. Hasler hofft bis zum 4. Dezember auf einige schöne Herbsttage und darauf, dass viele Spaziergänger beim Thurbad vorbeikommen und das Angebot nutzen. Ob es sich gelohnt hat, werde danach ausgewertet.

Sogar während der Wega kamen Schwimmerinnen und Schwimmer

Die Auswertungen für die verlängerten Öffnungszeiten des Freibads liegen schon vor. Da das Weinfelder Hallenbad bis Mitte November noch geschlossen ist, hatte sich der Weinfelder Stadtrat entschieden, das Freibad mit reduzierten Öffnungszeiten bis zum 9. Oktober weiter zu betreiben, drei Wochen länger als üblich. Die erfassten Besucherzahlen zeigen nun, dass während dieser 21 Tage durchschnittlich 14 Besucher pro Tag zu verzeichnen waren. Insgesamt knapp 300.

Bis am 9. Oktober konnten Schwimmerinnen und Schwimmer dieses Jahr in der Badi ihre Längen ziehen. Bild: Mario Testa

Während der Wega kamen wohl auch aufgrund des regnerischen Wetters weniger Schwimmerinnen und Schwimmer. «Aber man kann sehen, dass sogar an diesen Tagen zwei Personen kamen», sagt Hasler. Am letzten Öffnungstag verzeichnete die Badi 22 Besucher, am 23. September kamen gar 41.

«Ob wir es nächstes Jahr nocheinmal machen, ist schwierig zu sagen, da es dieses Jahr aufgrund der Umstände so kam», sagt Hasler. Sie hätten jedoch viele positive Rückmeldungen auf die verlängerte Öffnung des Freibads erhalten, sagt der Stadtrat.