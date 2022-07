Weinfelden «Die Rösti hat mir geschmeckt»: Ukrainische Flüchtlinge erzählen von ihrem neuen Leben im Weinfelder Pfarrhaus Die Evangelische Kirchgemeinde Weinfelden hat das leerstehende Pfarrhaus für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Für die Möblierung im Haus gab es aus der Bevölkerung grosse Unterstützung. Sabrina Bächi 16.07.2022, 04.20 Uhr

Einige der 14 ukrainischen Personen, die im Weinfelder Pfarrhaus ein neues Zuhause gefunden haben. Bild: Mario Testa

Eigentlich ist das eine Geschichte über 14 Menschen, die aus der Ukraine flüchteten und im Pfarrhaus der evangelischen Kirchgemeinde ein neues Zuhause gefunden haben. Aber es ist auch eine Geschichte über die Hilfsbereitschaft der Weinfelderinnen und Weinfelder. Denn ihnen ist es zu verdanken, dass die acht Erwachsenen und sechs Kinder sowie Hündchen Malta in einem möblierten Haus wohnen können.

Natalie Burkhart leitet das Team der Freiwilligen. Bild: Mario Testa

Seit März wohnen sie nun im evangelischen Pfarrhaus. Organisiert wurde dies durch ein Team von freiwilligen Helfern unter der Leitung von Natalie Burkhart. Von der Hilfsbereitschaft und den vielen Spenden waren sie überwältigt. «Viele haben Kleider und Möbel vorbeigebracht. Wir mussten teils Sachen auch ablehnen oder weitervermitteln, weil wir keinen Bedarf mehr hatten», erzählt Burkhart.

So gibt es im Pfarrhaus nun für alle genügend Bettwäsche und in allen Zimmern Pflanzen – gespendet von Detaillisten aus dem Dorf. Bis heute können die Ukrainerinnen ab 6 Uhr abends beim Beck Mohn das übrige Brot holen. «Manchmal gibt es auch noch etwas Süsses für die Kinder», sagt sie.

Manchmal kommt es auch zu Spannungen

Für die Kinder konnte ein Spielzimmer eingerichtet werden. Bild: Mario Testa

Die 14 Ukrainerinnen und Ukrainer sind per Zufall in Weinfelden gelandet. Sie hätten zu Beginn gar nicht gewusst, wohin sie gehen sollen, erzählen sie auf Nachfrage. Manche warteten möglichst lange, bis sie die Flucht doch noch unter die Räder nahmen. Über Polen oder Ungarn kamen die meist Frauen mit ihren Kindern, Müttern und Schwiegermüttern in die Schweiz. Einige davon kennen sich, die meisten aber lernten sich erst in Weinfelden kennen.

Natalia Margal, wohnt im Pfarrhaus. Bild: Mario Testa

«Für eine Mission auf dem Mond schaut man monatelang, ob das Team zusammenpasst. Hier wurden wir einfach zusammengewürfelt. Natürlich gibt das auch mal Spannungen», sagt Natalia Margal. Die 67-Jährige erzählt oft und lange über ihre Erlebnisse in der Schweiz. Die anderen am Tisch nicken, ergänzen oder schwatzen durcheinander. Übersetzerin Julia Strupler versucht, das Erzählte zusammenfassend wiederzugeben.

Geht es um die Flucht, bleiben die Geschichten kurz, die Stimmung ist gedrückt. Geht es aber ums Essen, um Männer oder um Sport, dann tauen sie auf, schwatzen durcheinander, reissen Witze. Eine der Geschichten geht so: «Wir konnten in Basel das Fussballspiel gegen Dynamo Kiew anschauen und sind auf dem Heimweg in den falschen Zug gestiegen», erzählt Igor Okolita. Dabei sind sie in Wil gestrandet und kamen nicht mehr weiter. «Also sind wir die 17 Kilometer zu Fuss nach Hause gelaufen.» Die Gruppe lacht.

Viele Briefe mit guten Wünschen erhalten

Vor allem aber erwähnen die Geflüchteten immer wieder die Hilfsbereitschaft, die sie erfahren haben. Sie sprechen von Privatpersonen, die mit Kuchen vorbeikommen, einer Nachbarin, die gratis Deutschkurse gebe, oder von einem Bauern, der Gemüse bringt. Aber auch der Gratiseintritt ins Hallenbad ist für sie ein Segen. «Sie haben uns gesagt, Schwimmen senkt den Stresslevel, deshalb dürfen wir gratis ins Hallenbad. Ich nutze das täglich», sagt Natalia Margal.

In den Zimmern hat es nicht viel, aber alles, was es braucht. Das meiste wurde gespendet. Bild: Mario Testa

Stolz werden auch die Karten und Briefe mit Gute-Besserung-Wünschen, Rezepten oder sonstigen guten Wünschen gezeigt. Übersetzerin Julia Strupler sagt während des Besuchs mehrfach, dass man sie gebeten habe, für die grosse Hilfsbereitschaft zu danken.

Erlebt haben die Ukrainerinnen und Ukrainer hier schon einiges. Von der evangelischen Kirchgemeinde aus organisiert, konnten sie sich das Land ansehen. Ein Land, das ihnen völlig unbekannt war und teils noch immer ist. Die Schweizerinnen und Schweizer seien im Gegensatz zu Ukrainern ruhiger, bedacht, sie planen viel und seien pünktlich.

Liudmyla Shytova lebt im Pfarrhaus. Bild: Mario Testa

Besonders beeindruckt sind sie von älteren Personen, die sich noch sportlich betätigen. «Die Ukrainer fahren zudem nicht so viel Velo, das ist für uns ungewöhnlich», sagt Liudmyla Shytova. In der Ukraine werde in der Stadt der Drahtesel nicht benutzt, erklärt Julia Strupler, die gebürtige Ukrainerin ist. «Das ist dort viel zu gefährlich.»

Blindeinkauf für Geschmackserlebnisse

Igor Okolita ist der einzige erwachsene Mann im Haus. Auf die Frage, wie es sich mit so vielen Frauen lebt, meint er: «Sie schlagen mich nicht», und lacht laut. Die Stimmung in der Gruppe ist gut, manchmal wird auch gemeinsam gefeiert und gegessen. Dennoch sei etwas Distanz etwa beim Kochen und Essen willkommen. Normalerweise koche und esse jede Familie für sich, erzählen sie. Kulinarisch hat es ihnen besonders das frische Gemüse angetan. «Die Rösti hat mir auch geschmeckt», sagt Margal. Und auch grilliert haben sie schon. Und so viel Käse wie hier hätten sie zu Hause auch nicht gegessen.

Am grossen Esstisch sitzen sie versammelt und erzählen von ihren Erlebnissen. Bild: Mario Testa

«Manchmal kaufe ich einfach etwas, ohne zu wissen, was es ist», erzählt Liudmyla Shytova. Dafür könne man hier kaum Dill kaufen, der fast in jedes ukrainische Gericht gehört. So gut es den 14 Ukrainerinnen und Ukrainern in Weinfelden geht – wenn der Krieg vorbei ist, wollen sie wieder zurück in die Heimat. Einige haben dort ihre Ehemänner und Söhne zurückgelassen. Wie lange es bis zum Wiedersehen dauert, weiss niemand.