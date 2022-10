Die Bösen feiern: 100 Jahre Schwingclub am Ottenberg

Weinfelden Der Schwingclub am Ottenberg wird ein Jahrhundert alt Am Samstag feiern die Schwinger aus dem Mittelthurgau das grosse Jubiläum mit einem Fest in Bussnang. Im Zentrum steht die Präsentation der Festschrift, für welche Ehrenpräsident Franz Keller aus Braunau verantwortlich zeichnet. Mario Testa 27.10.2022, 16.00 Uhr

Verfasser Franz Keller hat für die Festschrift sämtliche Schwinger-Zeitungen der vergangenen 60 Jahre durchforstet. Bild: Mario Testa

Vor 100 Jahren gründeten rund zwei Dutzend Männer den Schwingclub am Ottenberg. Grund war, dass die Nationalturner sich mehr spezialisieren wollten. «Die Turner wollten mehr turnen, die Schwinger mehr schwingen, also hat man die Schwingverein gegründet», sagt Franz Keller. Der Ehrenpräsident des Schwingclubs am Ottenberg hat vor zwei Jahren den Auftrag erhalten, eine Festschrift für das 100-Jahr-Jubiläum des Schwingclubs zu verfassen.

Mit den weiteren Mitgliedern des OKs, Vereinspräsident Sämi Ilg und Olivia Schneider, bei der alle Fäden für die Produktion zusammenliefen, machte er sich an die Arbeit. «Wir haben versucht, eine Geschichte über den Schwingclub zu schreiben, keine reine Chronologie.» Die Recherche über die Anfangszeiten des Vereins gestaltete sich indes schwierig, sagt Keller.

«Im Sägemehl beim Schwingen sind wir stark, aber beim Archivieren nicht so.»

Am meisten halfen ihm bei der Recherche die gesammelten Schwinger-Zeitungen. Zwischen Hometrainer, Bürotisch und Drucker stapeln sich bei ihm Zuhause in Braunau die schon stark vergilbten Ausgaben in diversen Kartonschachteln. «Präsident Emil Wendel hat in den 1960er-Jahren damit begonnen, die Zeitungen zu sammeln. Wir haben deshalb fast alle Ausgaben der vergangenen 60 Jahre», sagt Keller.

Die erfolgreichen Schwinger aus dem Mittelthurgau posieren im feinen Zwirn nach dem Thurgauer Katonalen 1960. Bild: PD

Acht Böse aus dem Verein

Kurz nach der Gründung des Schwingclubs sei eine sehr erfolgreiche Zeit gekommen. «Damals waren Kressibucher Edwin und Steck Rudolf sehr gut, sie gewannen Thurgauer Kantonalschwingfeste und Kressibucher auch das NOS», sagt der 61-jährige Franz Keller, der selbst auch einige Kränze geholt hat als Aktiver, es aber nie an ein Eidgenössisches schaffte. Bis heute sind es erst acht Männer aus dem Klub, die sich zu den Bösen zählen dürfen, also Eidgenössisches Eichenlaub erkämpft haben: Kressibucher, Steck, Junker, Strupler, Burkhalter, Schneider und Giger.

Edwin Kressibucher war in den Anfangszeiten der beste Schwinger aus dem Schwingclub am Ottenberg - später auch Präsident. Bild: PD

Der Verein sei zwischendurch auf über 50 Aktivschwinger gewachsen, um dann auch mal auf unter zehn zurück zu fallen. Sportlich sei der Erfolg aber dennoch geblieben. «Wir waren fast immer ein gut aufgestellter Verein mit mehreren Kranzern in unseren Reihen, nicht in der ganz hohen Liga, aber im Mittelfeld.» Zur aktuellen Stärke des Vereins sagt Keller: «Die Spitze, wie wir sie jetzt haben - so stark waren wir noch nie.»

Das Getränk nach dem Training ist Pflicht

Es sei der Zusammenhalt, der die Stärke des Vereins ausmache, ist Keller überzeugt. «Als ich angefangen hatte, hat es geheissen, das erste Getränk nach dem Training wird gemeinsam getrunken. Erst danach durften wir nach Hause, weitertrinken oder weiterziehen.» Das habe man bis heute durchgezogen. Eine Frauenabteilung gab es im Schwingclub am Ottenberg nie. «Wir hatten auch nie Frauen oder Mädchen, die bei uns schwingen wollten. Vielleicht mal ein paar Mädchen im Ferienpass, aber mehr nicht.»

So präsentiert sich der Schwingclub am Ottenberg heute. Nebst vielen Aktivschwingern gibt es auch eine grosse Nachwuchsabteilung. Bild: PD

Trainiert wird beim Schwingclub am Ottenberg im Schwingkeller auf der Güttingersreuti. Das war aber nicht immer so. «Zu Beginn haben sie überall gerammelt - also geschwungen - wo es halt ging.» Die Männer hätten im letzten Jahrhundert keine Zeit gehabt, nach der Arbeit noch einen weiten Weg mit dem Velo zu fahren. «Also haben sie einfach in einem Keller oder alten Schulhaus geschwungen.»

Feier in der Mehrzweckhalle Bussnang

Seine Festschrift präsentiert Franz Keller mit dem OK am Samstagabend in Bussnang anlässlich der 100-Jahr-Jubiläumsfeier. «Für das Fest sind etwa 500 Einladungen raus.» Keller freut sich auf die Präsentation der Festschrift die just auf die Feier fertig wird. «Aber ich denke die meisten blättern sie durch und legen sie zur Seite. Die Arbeit ist wohl grösser als der Erfolg bei den Leserinnen und Lesern.»