Weinfelden: Konzertbericht TGJSO 2022

Weinfelden Der Nachwuchs begeistert: Das Thurgauer Jugendsymphonie Orchester zeigt sein musikalisches Können Nach einer intensiven Lagerwoche haben 95 Jugendliche aus dem Thurgau in Frauenfeld und Weinfelden konzertiert. Dem Publikum gefiels, es spendete langanhaltenden Applaus. Manuela Olgiati 23.10.2022, 16.05 Uhr

Das 95-köpfige Gesamtorchester unter der Leitung des Weinfelder Dirigenten Benjamin Zwick. Bild: Manuela Olgiati

Sie zeigen die ganze Vielfalt klassischer Musik. Die 95 Jugendlichen, welche vergangene Woche in Churwalden geprobt und am Freitag im Casino Frauenfeld und am Samstag im Thurgauerhof Weinfelden mit dem Thurgauer Jugend-Symphonieorchester (TGJSO) Konzerte gegeben haben.