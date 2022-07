Neue Heimat für grösste Thurgauer Dohlen-Population in Weinfelden

Weinfelden Der Abbruch naht: Neue Heimat für die Dohlen aus dem Kohleturm Mitte August lässt die Kreis Wasserbau AG den alten Kohleturm im Süden von Weinfelden abreissen. Über ein Jahr hat die Firma trotz Druck der SBB mit diesem Schritt zugewartet, um für die im Turm nistenden, seltenen Vögel eine neue Lösung zu finden. Mario Testa Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.10 Uhr

Verwaltungsrat Manuel Strupler lässt den Kohleturm der Kreis Wasserbau AG im August abbrechen. Bild: Mario Testa

Die Fenster sind schon alle weg und im Innern des ehemaligen Kohleturms läuft die Schadstoffsanierung. Mitte August, 79 Jahre nach dessen Errichtung, ist es um das markante Gebäude geschehen. Immerhin ein Jahr länger als geplant durfte der Turm nun doch noch stehen bleiben, auch wenn das für die Eigentümer, die Kreis Wasserbau AG, Zusatzaufwand bedeutete.

«Wir haben den Turm im Herbst 2018 gekauft. Nur wenig später kam ein erstes Schreiben der SBB, dass Teile des Turms auf die Bahnstrecke nebenan runterfallen würden», sagt Manuel Strupler, Verwaltungsratsmitglied der Kreis Wasserbau AG. Sie hätten dann erste Sicherungsmassnahmen getätigt und die Ziegel mit einem Kran auf dem Dach fixiert.

«Aber oben ist das Mauerwerk auch marode.»

Die SBB haben weiterhin Druck gemacht, sogar bei der Stadt interveniert. «Der Schriftverkehr ging hin und her. Und wir wollen ja auch nicht, dass noch etwas passiert, weil ein Teil vom Turm auf einen Zug runterfällt», sagt Strupler. Zudem hätten sich auch mehrmals Jugendliche Zugang zum Turm verschafft und dort randaliert. «Wir wollten den Turm deshalb auch schnell abreissen, da wir ihn aus Sicherheitsgründen nicht nützen können und doch haftbar sind. Aber dann kam das Problem mit den Vögeln.»

Die grösste Kolonie im Thurgau

Im ehemaligen Kohleturm lebt nämlich die grösste Dohlen-Population im Thurgau, 25 Paare. 1992 durften Vogelschützer Nistkästen im nicht mehr genützten Turm, wo früher Kohlebriketts hergestellt wurden, installieren. Der Thurgauer Heimatschutz und der Thurgauer Vogelschutz haben Einsprache gegen das Abbruchgesuch gemacht. «Der Heimatschutz hatte wenig Handhabe, da das Gebäude nicht geschützt ist. Sie unterstützten aber das Anliegen des Vogelschutzes», sagt Strupler.

Das wetterseitige Mauerwerk des Turms ist stark beschädigt. Bild: Mario Testa

Trotz des zusätzlichen Aufwands und der Verlängerung der Gefahr durch herabfallende Teile sei die Kreis Wasserbau AG daraufhin zum Kompromiss bereit gewesen, mit dem Abbruch bis in diesem Sommer zuzuwarten, damit die Vögel im Frühling brühten können und die Jungtiere flügge sind. Das ist nun so weit.

«Mit dem Vogelschutz haben wir in der Zwischenzeit Alternativstandorte gesucht und dort mit Bird Life Thurgau Nistkästen installiert»

Anfänglich sei es harzig gewesen in der Zusammenarbeit mit dem Vogelschutz und ein Jahr vertändelt worden, aber mit der nun gefundenen Lösung seien alle Beteiligten zufrieden. «Auch wir sind froh, haben die Dohlen ein neues zu Hause», sagt Strupler. Im August planen die SBB in drei Nächten die Strecke Weinfelden-Wil vom Strom zu nehmen, um Wartungsarbeiten durchzuführen. Diesen Moment nützt dann die Kreis Wasserbau AG ihrerseits, um den Turm gefahrlos abzubrechen.

20 neue Nistkästen

«Es war ein sehr guter Austausch mit der Kreis Wasserbau AG», sagt Nina Moser, Geschäftsstellenleiterin des Thurgauer Vogelschutzes. «Wir konnten uns darauf einigen, dass der Turm so lange stehen bleibt, dass die Vögel nochmals darin brüten können. Zusätzlich hatten wir so auch Zeit, um schon für diese Brutsaison Ersatznistkästen anbieten können.»

An einem Hochspannungsmast südlich der Thur gibt es nun zehn Nistkästen für die Dohlen. Bild: Mario Testa

Noch lebten die Dohlen vorwiegend im Kohleturm, aber Nina Moser hofft, dass sie nach dessen Abbruch die neuen Nistkästen annehmen. «Wir haben vier Kästen in den Bäumen installiert, sechs an der Eisenbahnbrücke und zehn an einem Hochspannungsmast.» Nun gelte es abzuwarten, um zu sehen, welche der neuen Nistmöglichkeiten die Dohlen am besten annehmen.

Nina Moser, Geschäftsstellenleiterin Thurgauer Vogelschutz. Bild: Mario Testa

«Danach werden wir gegebenenfalls reagieren und punktuell noch aufrüsten.»

Zum jetzigen Zeitpunkt könne sie noch nicht sagen, welche Nistkästen die Dohlen bevorzugen. «Die Vögel sind nistplatztreu. Sie werden sich erst etwas suchen, wenn der Turm nicht mehr steht.» In die neuen Nistkästen locken, liessen sich die Tiere nicht. «Bei Mauer- und Alpenseglern lässt man Geräusche laufen, um sie anzulocken. Aber bei Dohlen ist das nicht üblich.»

Nester in den Bäumen

Sie glaube nicht, dass die Dohlen die Nestern in den Bäumen annehmen werden, sagt Nina Moser. «Der Grossteil der Dohlen in der Schweiz brütet an Gebäuden und nicht in Baumhöhlen.» Sie blickt rüber und stellt erstaunt fest: «Aber jedes Mal, wenn ich hier bin, hört man sie aus den Bäumen rufen. Vielleicht nehmen sie die Nester in den Bäumen doch an. Es ist ein Versuch wert.»

Am liebsten hätte der Vogelschutz alle neuen Nistkästen am Turm der Meyerhansmühlen installiert, da die Tiere gerne im Familienverbund leben und dieser Standort, dem am Kohleturm von Höhe und Art des Gebäudes am ähnlichsten gewesen wäre. Aber das habe leider nicht geklappt. «Bei der SBB und Swissgrid sind wir jedoch auf offene Ohren gestossen, auch wenn die Verfahren mit Bewilligungen und Absprachen aufwendig waren.»

In zwei Bäumen am Mühlekanal hängen je zwei Nistkästen. Bild: Mario Testa

An den Kosten von mehreren tausend Franken für die neuen Nistkästen und deren Installation hat sich die kantonale Jagd- und Fischereiverwaltung sowie der Natur- und Vogelschutzverein Weinfelden mit je einem Drittel beteiligt. Die Kreis Wasserbau AG stellte die Manpower zur Installation der Nistkästen an Bäumen und Eisenbahnbrücke und der Rest bezahlt der Thurgauer Vogelschutz.

Dohlen im Schrebergarten

Ludwig Sutter bewirtet seit bald 50 Jahren einen Schrebergarten mit Hühnerstall direkt unter den Bäumen mit den neuen Nistkästen. Er beobachtet die Dohlen mit grossem Interesse. «Die sitzen gerne hier in den Bäumen und warten jeweils, bis wir fort sind und sie das Hühnerfutter fressen können», sagt der ehemalige NOK-Mitarbeiter. «Ich hätte nie geglaubt, dass sie die Kästen in den Bäumen annehmen, aber es hat sogar junge Dohlen dort gehabt. Offenbar gefällt es ihnen doch.»

