Konzert ohne Dirigent: Camerata Aperta tritt in Weinfelden auf

Weinfelden Demokratische Musik ohne Leitung Am Wochenende gibt das Orchester Camerata Aperta Konzerte in Weinfelden und Kreuzlingen. Das Spezielle am Kammerorchester ist, dass es ohne Dirigentin oder Dirigent musiziert. 23.08.2022, 16.00 Uhr

Die Camerata Aperta gibt ein Konzert im Rathaussaal in Weinfelden. Bild: PD

Die Camerata Aperta ist ein von jungen Thurgauer Musikerinnen und Musikern im Jahr 2019 gegründetes Streicherkollektiv. Es spielt als Kammerorchester Streicherliteratur. Es setzt sich zum Ziel, innovative und lebendige Programme zu präsentieren, welche ein generationenübergreifendes Publikum anziehen und in die Konzerte locken sollen. Kinder und Jugendliche dürfen gratis ans Konzert der Camerata Aperta. So wollen die Akteure Kindern aus allen sozialen Schichten die Musik näherbringen. In der Probewoche gestaltet das Orchester deshalb auch einen Vormittag als Vermittlungsanlass für Primarschulkinder, dieses Mal im Martin-Haffter-Schulhaus in Weinfelden.

Nach dem letzten Programm «Orientexpress», in dem Musik aus Paris über Wien bis in den Fernen Osten gespielt wurde, setzt die Camerata ihren Fokus auf Musik von den Britischen Inseln. Evergreens der englischen Musikliteratur werden kombiniert mit gesanglichen, folkloristischen Elementen. Romantik, Barock und Moderne werden vereint. Umrahmt wird dieses Gesamtkonzept mit Fragmenten aus der englischen Literatur, gelesen von Katharina Alder. (red)

Am Samstag findet das Konzert um 19.30 Uhr im Rathaussaal in Weinfelden statt, am Sonntag um 17 Uhr im Kult-X Kreuzlingen.