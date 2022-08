Simon Schild macht den Schwingclub am Ottenberg erfolgreich

Weinfelden «Das Wichtigste ist, dass es menschlich giiget»: Der Technische Leiter des Schwingklubs am Ottoberg erzählt vom Training mit Samuel Giger und Co. Simon Schild ist seit 18 Jahren der Technische Leiter des Schwingklubs am Ottenberg. Er ist als Betreuer der Schwinger auch am Eidgenössischen dabei. Dass der Weinfelder Schwingklub derzeit so stark ist, schreibt er dem Teamgeist und der Trainingsphilosophie zu. Mario Testa Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Schild (rechts) im Keller des Schwingklubs am Ottenberg auf der Güttingersreuti in Weinfelden. Er ist unter Trainingsleiter von Samuel Giger (links) sowie sieben weiteren Thurgauer Schwingern. Bilder: Benjamin Manser und Mario Testa

Drei Tage vor dem Fest, was überwiegt bei Ihnen: Vorfreude oder Nervosität?

Es ist ganz klar Vorfreude, ich muss ja selbst nicht mehr ins Sägemehl stehen, da freue ich mich einfach auf das grosse Fest.

Trainieren Sie mit den Schwingern diese Woche noch?

Höchstens punktuell. Am vergangenen Mittwoch haben wir vom Schwingklub am Ottenberg das letzte Mal gemeinsam trainiert. Und diese Woche gibt es noch vereinzelte Schwinger, die nochmals trainieren. Für die meisten ist nun aber Regeneration angesagt, nicht dass noch etwas passiert. Unsere Thurgauer sind zwäg.

Wie oft trainieren denn die Schwinger normalerweise?

Am Montag ist jeweils Zusammenzug des Kantons, am Mittwoch trainiert jeder in seinem Klub und am Donnerstag ist dann noch der NOS-Zusammenzug, abwechselnd in Weinfelden und Herisau.

Die Erwartungshaltung vor dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest von diesem Wochenende in Pratteln ist sehr gross. Samuel Giger ist Favorit, wie geht er damit um?

Er ging schon als 18-Jähriger nach Estavayer als Mitfavorit, am vergangenen Fest in Zug war er bereits Favorit – da ist es ihm dann aber nicht gut gelungen. Ich denke, das hat ihm schon geholfen, um sich vorzubereiten für dieses Jahr. Ich habe das Gefühl, er ist menschlich stark gereift. Ganz kalt lässt dieser Druck aber keinen der Spitzencracks.

Samuel Giger gewann diese Saison fünf Kranzfeste, zuletzt auf der Schwägalp. Domenic und Mario Schneider tragen ihn auf den Schultern - und sind selber Anwärter auf Kränze am Eidgenössischen. Bild: Sven Thomann, Freshfocus

Im Sägemehl steht jeder Schwinger für sich. Können die Klubkameraden doch irgendwie helfen?

In erster Linie ist eine gute Stimmung in der Mannschaft wichtig, dass man locker miteinander umgeht und das Eidgenössische auch mal vergessen kann. Wenn es am Fest dann aber auf einen Gang zugeht, spricht man schon mit den Kollegen, wo die Stärken und Schwächen des jeweiligen Gegners sind.

Sehen Sie nebst den Bernern und Nordostschweizern weitere Favoriten für den Königstitel?

Die Innerschweizer werden abgeschrieben, aber ich glaube, die darf man nicht abschreiben. Die Nordwestschweizer zähle ich eher nicht zu den Königsanwärtern, aber man weiss ja nie. Überraschungen gibt es immer wieder.

Reisen Sie als Thurgauer Team gemeinsam nach Pratteln?

Wir gehen hier am Freitag noch mittagessen, geschlossen als Thurgauer Team. Dann fahren wir nach Pratteln und besichtigen die Arena um 17 Uhr. Nachher ziehen wir uns in die NOS-Unterkunft zurück und von da an sind wir Teil der NOS-Mannschaft.

Acht der 14 Thurgauer Schwinger am Eidgenössischen sind im Schwingklub am Ottenberg. Darunter die Erfolgreichsten der Saison. Was macht den Verein hier in Weinfelden so stark?

Als ich zu den Aktiven kam, war Franz Keller Trainer. Er hat es verstanden, gute Trainings zu gestalten und eine gute Gruppe aufgebaut. Ich bin seit 18 Jahren Technischer Leiter und da nimmt man sicher etwas mit. Bei den Jungschwingern haben wir Glück mit Daniel Tschanz. Er macht das seit rund 25 Jahren und hat sicher grossen Anteil an der aktuellen Mannschaft.

Das Wichtigste ist, dass die Schwinger miteinander auskommen und es menschlich giiget. Das muss man vorleben. Als Technischer Leiter behandle ich alle gleich und das färbt ab. Sie sind sehr fair miteinander und sehr hilfsbereit. Das macht es aus, um eine Top-Truppe zusammenzuhaben. Glück braucht man auch, das braucht es immer – und guten Nachwuchs.

Das Team der 14 Thurgauer Schwinger und ihrer Betreuer, welche am Eidgenössischen in Pratteln dabei sind. Bild: Reto Martin

Hat Samuel Giger mit seinen Erfolgen einen Boom ausgelöst?

Wir haben viele Buben im Training, aber ich habe das Gefühl, es könnten noch mehr sein. Was das Eidgenössische bringt, werden wir sehen. Den grossen Hype in der Presse merken wir schon, aber im Schwingkeller kommt er noch zu wenig an.

Steigen viele Jungschwinger wieder aus, wenn sie zu den Aktiven kommen?

Ab acht Jahren können sie Wettkämpfe bestreiten, mit 16 kommen sie zu den Grossen. Dort ist dann meist Sägemehl fressen angesagt, nachdem sie zuvor bei den Buben noch erfolgreich waren. Da haben einige Mühe. Und wenn die Lehre, der Ausgang oder der Schatz noch dazu kommt, hören doch einige auf. Es braucht einfach drei, vier Jahre Geduld, bis sich bei den Grossen der Erfolg einstellt.

Sind athletische Schwinger wie Samuel Giger am stärksten?

Samuel Giger präsentiert seine beiden Kränze, die er an den bisherigen Eidgenössischen gewonnen hat. Bild: Mario Testa

Es wird immer beide geben: athletische und schwere. Aber das Schöne am Schwingen ist, dass es keine Gewichtsklassen gibt. Jeder kann kommen, wie er ist. An der Spitze wird schon viel in die Athletik investiert. Aber da darf der Eindruck nicht täuschen, auch die Schneiderbrüder beispielsweise – auch wenn es auf den ersten Blick anders aussieht – sind voll parat, sehr gut trainiert.

In diesem Schwingkeller trainieren gleich drei Brüderpaare – Schneider, Kolb und Oettli. Sind Brüder eher hemmend oder motivierend?

Im Kanton sehe ich, dass die sehr gut harmonieren und sich pushen. Bei Domenic und Mario war es klassisch. Mario, der Ältere, hat seinen Bruder mitgenommen ins Training und war lange besser. 2016 hat es gekehrt, als Domenic den Kranz machte und Mario das schlechteste Fest der ganzen Saison eingezogen hat. Seit da ist Dodo (Domenic) etwas stärker, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es Mario stört. Er freut sich für seinen Bruder und probiert gleich gut zu werden. Er hat sich trotz seiner 30 Jahre so auch wieder steigern können dieses Jahr.

Gibt der Verband Ziele wie eine Anzahl Kränze vor für das Eidgenössische?

Wir haben null Vorgaben gemacht. Das Ziel ist sicher, dass jeder das Beste zeigen kann. Schön wäre, wenn möglichst viele acht Gänge machen können, wir also im Kranzausstich möglichst breit aufgestellt sind.

Was ist Ihre Aufgabe im Verein als Technischer Leiter?

Ich bin Trainingsleiter. Seit zwei Jahren ist Mario Schneider mein Stellvertreter. Ende Jahr gebe ich mein Amt ab und Mario übernimmt.

Welche Funktion haben Sie am Eidgenössischen?

Mit Tobias Krähenbühl bin ich innerhalb des NOS-Teams für das Thurgauer Team schwerpunktmässig verantwortlich. Wir können uns überall bewegen, wo die Schwinger auch sind. Im Aufenthaltsraum und auf dem Gelände. Auf den Platz begleiten wir nur einzelne, welche vielleicht etwas nervös sind.

Werden Sie da auch coachen während des Ganges?

Wenn man zu viel schreit, bringt es gar nichts. Die Schwinger sind ja sehr fokussiert und konzentriert. Aber wenn er weiss, ich sitze nebenan und er stellt Blickkontakt her, da haben wir ja dann auch gewisse Handzeichen. Permanent ‹inäheepä› nützt jedenfalls nichts.

Was hat das Eidgenössische für einen Stellenwert bei den Schwingern?

Das Eidgenössische toppt alles. Und wenn man dann den Status Eidgenosse hat, ist eine gewisse Akzeptanz im Schwingervolk schon im Vorfeld vorhanden.

Wie schützen Sie Ihre Schwinger kurz vor dem Fest vor dem grossen Medieninteresse?

Indem wir selber hinstehen (lacht). Ich bin der Meinung, drei Wochen vor dem Fest müssen sie ihren Frieden haben. Das ist nicht bei jeder Sportart gleich, Fussballer können auch fünf Minuten vor dem Spiel noch ein Interview geben. Aber im Schwingen ist man der Einzige auf dem Platz, da ist der Druck und Fokus auf eine Person gerichtet. Da ist es gut, wenn man die Schwinger vorgängig etwas aus dem Wind nehmen kann. Viele der Schwinger lesen auch schon lange nichts mehr, damit sie sich nicht noch zusätzlichen Druck machen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen