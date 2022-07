Weinfelden: Treffsichere Pistolenschützen am Kantonalen Neuenburg

Weinfelden Dank Diethelms: Mit guten Einzelresultaten reicht es den Pistolenschützen für den 1. Rang Die Pistolenschützinnen und -schützen der Sektion Weinfelden haben am Neuenburger Kantonalschützenfest 2022 teilgenommen. Sie konnten dank hervorragender Einzelresultate die Vereinskonkurrenz über 50 Meter mit klarem Vorsprung für sich entscheiden. 15.07.2022, 14.00 Uhr

Die elf Schützinnen und Schützen der Pistolensektion Weinfelden. Bild: PD

Im Rahmen des diesjährigen, zweitägigen Vereinsausflugs nahmen elf Schützinnen und Schützen der Pistolensektion (PS) Weinfelden am 2. Juli mit Erfolg am 16. Neuenburger Kantonalschützenfest teil.

Mit je 100 Prozent Kranzausbeute waren Dylan Diethelm mit zwölf absolvierten Wettkampfprogrammen und Heidi Diethelm Gerber mit deren elf die treffsichersten Sektionsmitglieder, was für Mutter und Sohn zu einem sehr guten Rang im Festsiegertableau der Elitekategorie reichte. Auch Alois Ullman wurde für seine soliden Resultate mit je einem Kranzabzeichen in allen acht geschossenen Stichen belohnt. Oliver Gerber, Hansjörg Hüppi und Rolf Michielin, die alle ebenfalls mehrfach mit dem begehrten Kranz ausgezeichnet wurden, trugen ihrerseits zum sehr guten Abschneiden der PS Weinfelden bei.

Resultate gebührend gefeiert

Mit 98,118 Punkten erreichten die Schützen in der Vereinskonkurrenz über 50 Meter den ersten Rang. Sie liessen damit 27 andere Vereine hinter sich. Im Gruppenwettkampf erreichten sie über 50 Meter ebenfalls das Podest und belegten den 3. Rang. Über 25 Meter in der Vereinskonkurrenz belegten sie Platz 5.

Da alle Teilnehmenden am Ende des Tages mindestens eine Auszeichnung entgegennehmen durften, war die Stimmung im Team sehr gut und die Vorfreude auf das bevorstehende Rahmenprogramm entsprechend gross, schreiben die Pistolenschützen in ihrer Mitteilung. «Bei einem Apéro in der neuen Rooftop-Bar Waves im 7. Stock des Hotels Beaulac wurden die erzielten Resultate bei atemberaubender Aussicht auf die Stadt und den Neuenburgersee gebührend gewürdigt», heisst es weiter. Am nächsten Tag gab es für die elf Schützinnen und Schützen einen Ausflug durch die Stadt Neuchâtel. (red)