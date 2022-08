Cooler Job in Weinfelden: Arbeiten im Kühllager bei -22 Grad

Weinfelden Cooler Job in heissen Zeiten: Dieser Mann arbeitet im Thurgau bei minus 22 Grad Die Traveco Transport AG betreibt in Weinfelden ein Tiefkühllager an der Gaswerkstrasse. Nur mit entsprechender Schutzkleidung halten es die Mitarbeiter längere Zeit im grössten Tiefkühler der Region aus. Mario Testa Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Warm eingepackt, arbeitet Logistiker Patrick Zefi im Tiefkühllager. Bild: Donato Caspari

Nach wenigen Augenblicken in der Eiseskälte gefrieren die Nasenhärchen und die Hände werden klamm. Es ist schummrig - und 22 Grad Celsius unter Null. Mehrere Mitarbeiter arbeiten hier im grössten Tiefkühler der Region mehrere Stunden pro Tag. Die Kleidung macht’s möglich. «Mir macht die Kälte nichts aus», sagt Patrick Zefi, während er zwei Dutzend Kartons mit tiefgefrorenen Käse-Ricotta-Ravioli auf ein Palett packt.«Man merkt die Kälte gar nicht, dank dieser Kleider. Nur im Gesicht etwas.» Zefi ist einer der sechs Mitarbeiter im Tiefkühllager der Traveco Transporte AG an der Gaswerkstrasse 15 in Weinfelden.

«Wenn's uns doch zu kalt wird, können wir auch mal raus, um uns aufzuwärmen.»

Peter Chevalley, Betriebsleiter Traveco-Kühllager Weinfelden. Bild: Donato Caspari

Von seinen Kollegen höre er trotz der momentanen Hitze draussen keine Sprüche über seinen coolen Arbeitsplatz. Betriebsleiter Peter Chevalley hingegen schon, wenn vor allem auch betriebsintern. «Wir gehören zur Fenaco und da hört man schon manchmal an Konferenzen, ich hätte es so gut mit meinem kühlen Arbeitsplatz. Aber bei mir im Büro steigt die Temperatur auch bis zu 30 Grad.»

Er gehe dann aber doch regelmässig auch in den Kühlbereich, um sich abzukühlen und mit den Mitarbeitern zu sprechen. «Es ist wesentlich angenehmer, mit der entsprechenden Kleidung und speziellen Schuhen in der Kälte zu arbeiten anstatt draussen in der Hitze.» In den kalten Hallen hat auch er vor bald 25 Jahren begonnen zu arbeiten. «Ich war zuerst Logistiker, dann war ich 20 Jahre lang im Leitstand und nun bin ich seit drei Jahren Betriebsleiter», sagt der 47-jährige.

Essen für Hotellerie und Gastronomie

Im Kühllager in Weinfelden lagern über 400 verschiedene Tiefkühlprodukte. Pommes frites, Zwiebelringe oder Frühlingsrollen. «Wir beliefern von Weinfelden aus die Hotellerie und Gastronomie im Bündnerland, der Innerschweiz, Zürich, Aargau und bis ins Tessin», sagt Chevalley. Handelsprodukte nennt er die Waren, die zuallermeist tiefgekühlt eingelagert, dann auf Bestellung der Kunden kommissioniert und dann ausgeliefert werden. «Einen kleineren Bereich haben wir auch mit Frischprodukten wie Salaten, Rösti oder Kartoffeln, die bei fünf Grad lagern.»

Aus dem Schleusenraum werden die Tiefkühlprodukte auf die Lastwagen geladen. Wichtig: Es muss schnell gehen, damit die Kühlkette nie unterbrochen wird. Bild: Donato Caspari

Diesen Bereich nennt der Betriebsleiter Kühlschrank. «Es gibt manchmal Besucher, die diesen Raum schon kalt finden, aber ich finde es hier sehr angenehm. Richtig kalt ist es im Hochregal, unserem Gefrierschrank.» Chevalley betätigt den Türöffner und die schwere Schiebetür zum Hochregallager geht auf.

In der Mitte des Raums bewegt sich der Roboter, welcher die Paletten ein- und auslagert in der achtstöckigen Anlage (siehe Kasten). Auf einer Ebene bewegen sich die Mitarbeiter mit ihren Hubstaplern.

«Hier findet die Detailkommissionierung statt. Sie beladen die Paletten für die Kunden mit deren Bestellungen.»

Blick ins Hochregallager. Links und recht kann der Roboter je 4200 Paletten einlagern. Bild: Donato Caspari

Am Montag und Mittwoch seien die arbeitsintensivsten Tage für die Logistiker. «Dann werden die Bestellungen gerichtet, am Dienstag und Mittwoch sind dann die Ausliefertage.»

Viel los nach den Sommerferien

Im Juli und Anfang August ist nicht viel los im Tiefkühllager in Weinfelden. «Aber sobald die Rohstoffe wieder da sind und frische Produkte produziert werden, zieht es an», sagt Peter Chevalley. «Jetzt ist es wieder so weit, Gemüse und Kartoffeln werden geerntet und verarbeitet.»

Trotz der Baise im Sommer ist das Hochregallager gut gefüllt. «Unser Ziel ist immer, dass das Lager so gut gefüllt ist wie möglich, dann braucht es weniger Energie», sagt Chevalley. Aber wenn es draussen so warm ist, dann brauche es schon sehr viel Kühlenergie. «Die Stromrechnung möchte man privat sicher nicht.»

Das Kühllager der Traveco von aussen. Bild: Mario Testa

Abgestellt wird dem Betrieb der Strom auch nicht, wenn er mal knapp würde. «Wir gehören zur Grundversorgung, von daher sind wir krisensicher», sagt der Betriebsleiter und lacht. «Das war früher, als ich hier anfing, noch nicht denkbar, aber es sind halt auch Lebensmittel.»

8400 Paletten bei minus 22 Grad Im Hochregallager der Traveco Transporte AG, welche zur Fenaco Genossenschaft gehört, haben 8400 Paletten mit Tiefkühlprodukten Platz. Im automatisierten Lager erledigt ein Roboter das Ein- und Auslagern der Waren auf acht Etagen, mit jeweils 50 Kanälen, in denen je ein Dutzend Paletten Platz finden – und das auf beiden Seiten des Roboters. «Unser Kühllager bietet insgesamt 42’000 Kubikmeter Platz», sagt Betriebsleiter Peter Chevalley. «Etwa 120 Paletten kommen jeden Tag an und werden eingelagert.» Das Gebäude mit dem Tiefkühlraum ist 80 Meter lang und 25 Meter breit. Am Standort Weinfelden sind sechs Mitarbeiter angestellt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen