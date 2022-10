«Chäs Renz» ist Geschichte: Weinfelder Käseladen kommt in neue Hände

Aus gesundheitlichen Gründen hat sich Philippe Bulant entschlossen, den Käseladen an der Rathausstrasse in andere Hände zu geben. Neu wird das «Chäshüsli» aus Tägerwilen die Filiale führen. Am Freitag ist Neueröffnung.