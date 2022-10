Weinfelder Schüler verschönern Unterführung Walkestrasse

Weinfelden Bunte Wände statt trister Schmierereien in der Unterführung In ihren Herbstferien verschönern Jugendliche die Fussgängerunterführung an der Walkestrasse in Weinfelden. Künstler Dominic Rüegg zeichnet für die Gestaltung verantwortlich. Mario Testa 13.10.2022, 16.15 Uhr

Die 15-jährige Alana malt mit am Graffiti an der Unterführung Walkestrasse. Bild: Mario Testa

«Es isch eifach öpis schöns», sagt Alana. Die 15-jährige Weinfelderin hilft mit beim Malen des Graffitis, welches die Unterführung an der Walkestrasse aufwerten soll. «Ich finde es ein tolles Projekt. Und wenn ich dann in zehn Jahren wieder mal hier durchlaufe, weiss ich, dass ich meinen Teil dazu beigesteuert habe. Das ist cool.»

Urs Handte, mobiler Jugendarbeiter. Bild: Mario Testa

Den Anstoss zur Verschönerung der Unterführung hat Urs Handte gegeben. Als mobiler Jugendarbeiter von Weinfelden ist ihm die Unterführung bestens bekannt. «Für mich war sie aber bisher ein Unort. Es hatte so viele Tags und schlechte Graffitis an der Wand.» Deshalb habe er – nachdem das Projekt über zwei Jahre lang auf Eis lag – einen neuen Anlauf genommen. «Es brauchte mehrere Stellen, die mitmachen mussten: die Stadt, das Team von Martin Vock, welches die Vorarbeit geleistet hat und den Werkhof.»

Künstler verarbeitet Inputs von den Jugendlichen

Diese Woche nun entsteht das Graffiti in der Unterführung. Diverse Sujets in Blau-, Mint- oder Rottönen malen die Jugendlichen an die Wand. Angeleitet werden sie von Künstler Dominic Rüegg. «Mit ihm habe ich im Jugendwerk einen Kick-off-Event gemacht, wo die Jugendlichen den Künstler kennen lernen konnten und sie erfahren haben, wie sie sich am Projekt beteiligen können», sagt Urs Handte. Die Jugendlichen konnten Ideen und Sujets aus ihrem Leben und aus Weinfelden einbringen; Sujets wie das Schloss, ein Mikrofon oder auch ein Hamburger.

Die Stadträte Valentin Hasler und Daniel Engeli unterhalten sich mit Künstler Dominic Rüegg (Mitte). Bild: Mario Testa

Dominic Rüegg hat aus der Fülle von Inputs dann ein Graffiti gestaltet, ein namenloses. «Meine Werke haben meist keinen Namen. Aber dieses Graffiti zeigt eine Jugendwelt. All diese Sujets bedeuten den Jugendlichen etwas», sagt der Künstler. Am ersten Tag hat er das Graffiti mit den schwarzen Trennlinien vorgezeichnet, an den Folgetagen malten die Jugendlichen die Flächen anhand von Zahlen mit der entsprechenden Farbe aus. Dominic Rüegg hat teilweise auch nur Ausschnitte der Sujets gezeichnet.

«Ich will den Passanten eine grosse Interpretationsmöglichkeit lassen.»

Vorstellungsvermögen braucht auch Daniel Engeli. Er hat sich als Stadtrat dem Projekt angenommen, nachdem ihn Urs Handte angefragt hatte. «Ich finde es ein tolles Projekt und habe deshalb gerne eingewilligt. Im Zuge der Verschönerung erneuern wir auch gleich die Lampen in der Unterführung.»

Malen ist streng

Lukas, Sekundarschüler aus Weinfelden. Bild: Mario Testa

Der 13-jährige Lukas gönnt sich eine Pause vom Malen, sein Gesicht ist übersäht von feinen Farbspritzern. «Ich wollte unbedingt mitmachen, finde es ein cooles Projekt», sagt der Sekundarschüler. «Es macht mega Spass, auch wenn mit der Zeit die Hand etwas schmerzt. Aber es lohnt sich, wenn man dann hinschauen und sagen kann, das habe ich gemacht.»