Bäckerei Mohn investiert über eine Million in den Umbau des «Grande Truffe»

Am Donnerstag öffnet die Bäckerei Mohn wieder ihr Café am Marktplatz. In den vergangenen sechs Wochen wurde das Geschäft komplett ausgehöhlt und neu gestaltet. Nun haben die Gäste mehr Auswahl, müssen aber auch mehr selber mit anpacken.