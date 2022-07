In der Badi Weinfelden fehlt beim Spielplatz der Schatten

Weinfelden Badi: Neuer Spielplatz, doch der Schatten fehlt Das Weinfelder Thurbad hat Hochsaison und neu eine Stunde länger geöffnet als früher. Auch für Frühschwimmer und Fitnessbegeisterte gibt es Angebote. Zudem will die Badi für Familien attraktiv sein. Der neue Spielplatz hat jedoch seine Schattenseiten: Die pralle Sonne scheint unerbittlich auf den Platz. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 26.07.2022, 11.30 Uhr

Die frisch gesetzten Bäume spenden noch zu wenig Schatten. Am Nachmittag brennt die Sonne unerbittlich auf den Platz. Bild: Mario Testa

Bereits um zehn Uhr befinden sich zahlreiche Gäste im Weinfelder Freibad an der Thur. Während der Sommerferien ist das der Place to be für alle Daheimgebliebenen. Bis anhin hatte das Freibad auch während der Sommerferien im Normalfall bis 19 Uhr geöffnet. An einzelnen Abenden blieb die Badi dann aber spontan eine Stunde länger offen. «Doch über den Aushang und die Website der Stadt hat man dazu doch nicht alle erreicht», sagt Bernhard Aggeler, Leiter Sport der Stadt Weinfelden.