Weinfelden: Theater Theagovia spielt Stück rund ums Sterben

Weinfelden «An dieser Beerdigung geht alles schief»: Theagovia Theater probt das Sterben Eine neue Theaterproduktion lockt im November ins Theaterhaus Thurgau. Am 29. Oktober feiert das Bühnenstück «Sterben muss man können» Premiere. Ein Einblick in die Probearbeit. Manuela Olgiati 06.10.2022, 16.58 Uhr

Die Theatergruppe Theagovia hinter dem Sarg, der im Stück einen wichtigen Part einnimmt. Bild: Manuela Olgiati

Im Theaterhaus zeigt die Theagovia Thurgau eine Komödie mit schwarzem Humor. Alles dreht sich um eine Abdankung, die so abläuft, wie es sich im realen Leben niemand wünscht. Regisseur Björn Reifler sagt verschmitzt: «An dieser Beerdigung geht alles schief.» Auf das Chaos an dieser Trauerfeier dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer freuen. Und das mit einem Bühnenauftritt neun Mal in Folge.