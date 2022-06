Weinfelden Alles wie geplant - aber mit Einwänden: So verlief die Versammlung der katholischen Kirchgemeinde Am Mittwochabend traf sich der Souverän der Katholischen Kirchgemeinde Weinfelden zur Versammlung. Dabei wurde ein Kreditantrag gutgeheissen, ebenso die Rechnung 2021 und der Verwendungszweck des Überschusses. Sabrina Bächi 09.06.2022, 16.25 Uhr

Roger Häfner führt als Präsident der Kirchgemeinde durch die Versammlung. Bild: Sabrina Bächi

Fast genau mit dem Glockenschlag um zehn Uhr schliesst Roger Häfner-Neubauer die Versammlung der Katholischen Kirchgemeinde Weinfelden. Knapp zwei Stunden führte der Präsident durch einen wortreichen Abend mit 55 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.

Bereits der erste Kreditantrag des Kirchgemeinderats ruft einen Votanten auf den Plan. Vorgesehen ist, die Sakristei für 140'000 Franken zu sanieren. Die fachgerechte Aufbewahrung der Kirchenschätze im Wert von 40'000 Franken soll jedoch über private Geldgebern finanziert werden. «Ich beantrage den Kredit um die 40'000 Franken für die Aufbewahrung zu erhöhen», sagt der Votant. Doch Präsident Roger Häfner teilt mit, dass nur schon in 14 Tagen über 15'000 Franken an Spenden eingegangen sind. Aufgrund dieser Sachlage und mit dem Versprechen, dass, sollten die Spenden nicht reichen, der Kirchgemeinderat einen neuen Antrag an den Souverän stellt, zieht der Votant seinen Antrag zurück.

Rechnung mit Überschuss

Bei der Rechnung 2021, die Martin Lüthy, Verwalter Finanzen, vorstellt, hat derselbe Votant einen Einwand bei der Verwendung des Gewinns. Denn, wie in vergangenen Jahren fast schon üblich, teilt Lüthy den Anwesenden mit, dass statt eines Defizits, ein Plus von rund 150'000 Franken resultierte. Davon soll die Restaurierung der Sakristei vorfinanziert werden. «Ich stelle den Antrag, den Kredit für die Restaurierung der Sakristei ordentlich abzuschreiben und den Überschuss dem Eigenkapital zuzuführen», sagt der Votant. Da der Antrag der Behörde mit der Vorfinanzierung jedoch mit grossem Mehr und zwei Nein-Stimmen genehmigt wird, ist der Antrag vom Tisch.

Präsident Roger Häfner, Verwalter Martin Lüthy und Gemeindeleiter Armin Ruf in der vorübergehenden Sakristei im Pfarreihaus. Bild: Mario Testa

Im Anschluss kann Präsident Roger Häfner-Neubauer verkünden, dass die Einweihung der renovierten Kirche am 11. September über die Bühne geht und Bischof Felix Gmür bei den Feierlichkeiten anwesend sein wird. Weiter wählen die Anwesenden vier neue Mitglieder in die Rechnungsprüfungskommission, die nun sechs Mitglieder zählt. Auch das Wahlbüro hat aufgrund von Rücktritten drei neue Mitglieder, die mittels Applaus vom Souverän gewählt werden.