Weinfelden 50'000 Franken für Kleiderschrank und Tresor: Die Katholische Kirche muss ihre Schätze sicher aufbewahren und sucht dafür private Geldgeber Im Zuge der Kirchensanierung will der Kirchgemeinderat der Katholischen Kirche Weinfelden auch die Sakristei erneuern. Dabei kam zum Vorschein, dass etliche Kirchenschätze wie Gewänder einen sicheren Aufbewahrungsort benötigen. Das geht ins Geld. Doch die Behörde will einen aussergewöhnlichen Weg zur Finanzierung einschlagen. Sabrina Bächi

Ein Pluviale aus dem Jahr 1900 gehört zu den wertvollen Gewändern der Kirchgemeinde. Es soll in einem grossen Schrank liegend aufbewahrt werden. Bild: PD

Die katholische Kirchgemeinde braucht einen Kleiderschrank. Nicht irgendeinen Schrank, sondern ein über drei Meter breiter und fast zwei Meter hoher mit 15 Schubladen. Was komisch klingt, soll dem Erhalt ihrer wertvollen Messgewänder dienen, die die Gemeinde bisher in normalen Kleiderschränken aufbewahrt hat. Wie Roger Häfner, Präsident der Katholischen Kirchgemeinde Weinfelden, erzählt, hat die bisherige Aufbewahrungsform teils auch Schaden angerichtet und die kantonale Denkmalpflege habe die Kirchgemeinde darauf aufmerksam gemacht, dass sie eine Verantwortung trägt, das kulturelle Erbe zu schützen und entsprechend den wertvollen Zeitzeugen Sorge zu tragen.

Eines der wertvollen Gewänder, die der Kirchgemeinde gehören. Bild: PD

Aufgetaucht ist das Thema, weil der Kirchgemeinderat im Zuge der Kirchenrenovation auch die Sakristei unter die Lupe genommen hat. Diese Räumlichkeiten wollte man ursprünglich erst später sanieren, was aber einen erneuten Aufwand bedeutet hätte. Mit der jetzigen Sanierung müsse nicht zweimal eine provisorische Sakristei im Pfarreizentrum eingerichtet werden. «Wir werden an unserer Kirchgemeindeversammlung deshalb einen Kreditantrag stellen», sagt Häfner.

Dieser Kredit umfasst jedoch nicht die Kosten zur Aufbewahrung der wertvollen Messgewänder und der ebenfalls historisch wertvollen Kelche und Monstranzen (Gefäss zur Aufbewahrung von Hostien). Insgesamt 50’000 Franken kostet die fachgerechte Aufbewahrung der Kirchenschätze. «Wir haben beim Bistum Basel und der Landeskirche angefragt, aber es gibt weder einen allgemeinen Ort noch ein Museum, in dem solche Kirchenschätze aufbewahrt werden können.»

Die Kirchgemeinde muss also selbst für die sichere Aufbewahrung aufkommen. Allein der Kasten mit den Schubladen für die Kleider, damit sie künftig nicht aufgehängt, sondern liegend aufbewahrt werden, kostet 30’000 Franken. Zudem sollen die Kelche und Monstranzen in einem Tresor aufbewahrt werden. Dieser kommt von einem Thurgauer Bankinstitut, das sich einen neuen Safe anschafft. «Den Transport müssen wir noch finanzieren.»

Die Kelche und Monstranzen sollen in einem Tresor aufbewahrt werden. Bild: PD

«Nach Abzug des Beitrags der Denkmalpflege von 11’000 Franken bleibt immer noch ein Betrag von rund 40’000 Franken übrig», sagt Häfner. Der Kirchgemeinderat habe sich entschieden, dieses spezifische Projekt mittels privater Geldgeber zu realisieren. Häfner erklärt:

Roger Häfner, Präsident der Katholischen Kirchgemeinde Weinfelden. Bild: Andrea Tina Stalder

«Wir sehen nicht ein, warum etwas so Spezifisches mit Steuergeldern bezahlt werden muss. Viel lieber ist uns die Vorstellung, dass sich Menschen für diese Schätze einsetzen, denen sie auch wichtig sind.»

Für die Spendensuche hat sich die Behörde bis Ende Jahr Zeit gegeben. «Sollte das Geld bis dahin nicht zusammensein, müssen wir über die Bücher.» Mögliche Spender können mit einem beliebigen Geldbeitrag das Projekt mitfinanzieren. Oder aber man kann eine Schublade am Kasten finanzieren. Mit 2500 Franken sei man dabei, erklärt Häfner. Dafür gibt es ein Namenstäfeli an der Schublade. «Die Kleider benötigen zudem ein konstantes Raumklima», erklärt Häfner. Deshalb kommen die Wertsachen künftig in den unteren Raum der Sakristei, wo alles Platz hat und das nötige Raumklima sichergestellt werden kann.

Hinweis: Am Samstag ist Tag der offenen Baustelle in der katholischen Kirche. Von 9 bis 12 Uhr ist es möglich, in geführten Kleingruppen die Baustelle zu besichtigen. Die Führungen beinhalten Erläuterungen der mitwirkenden Fachleute über die Restaurierung und Neugestaltung der Kirche.

