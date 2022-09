Weinfelden Die Armee wirbt an der Wega mit einer Sonderschau – und Kinder können Granaten-Attrappen werfen Die Organisatoren der Weinfelder Herbstmesse haben dieses Jahr die Schweizer Armee eingeladen. Diese hat eine grosse Sonderschau auf dem Schulhofplatz aufgestellt. Das führt nun zu Kritik. Sabrina Bächi 30.09.2022, 18.56 Uhr

Dieses Bild führte zu Leserbriefen: Weil Kinder mit Wurfattrappen werfen können. Bild: Arthur Gamsa

Die Schweizer Armee hat an der Weinfelder Herbstmesse Wega eine grosse Sonderschau auf die Beine gestellt. Dies auf dem gesamten Schulgelände des Oberstufenschulhauses Thomas-Bornhauser (TBS). Was für die Besucherinnen und Besucher einen Einblick in das Schaffen des Militärs ermöglicht, bedeutet für die Schülerinnen und Schüler des TBS vor allem den Verlust ihres Pausenplatzes.