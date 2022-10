Die neue Thurgauer Apfelkönigin heisst Nadja Högger

Wega Ein Abschied und eine Thronfolgerin: Nadja Högger ist die neue Thurgauer Apfelkönigin Ihr Papa ist megastolz auf sie: Nadja Högger aus Schönholzerwilen ist die neue Thurgauer Apfelkönigin. Sie bleibt bescheiden und ist scheu, zur Wahl hätte sie sich selbst nicht angemeldet. Monika Wick 02.10.2022, 14.30 Uhr

Die Thurgauer Apfelkönigin 2022/23 ist gewählt: Nadja Högger aus Schönholzerswilen. Bild: Reto Martin

«Wir wissen in diesem Moment, wir haben eine neue Thurgauer Apfelkönigin», tönt es am Samstagnachmittag aus den Lautsprechern der Wega-Bühne. Aber Reto Scherrer, der die Wahl moderiert und das Couvert mit dem Namen der Siegerin in Händen hält, wäre nicht Reto Scherrer, würde er nun einfach den Namen der neuen Königin nennen.