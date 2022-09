WEGA WEINFELDEN «Chriegerherz», Panzer und Hunde: Ein Blick in die Sonderschau der Schweizer Armee An der diesjährigen Wega hat die Schweizer Armee eine grosse Sonderschau auf den Platz des Thomas-Bornhauser-Schulhauses gestellt. Trotz Waffen, Panzern und Tarnfarben ist der Krieg in der Ukraine weit weg. Wer hierherkommt, will sich informieren – und Spass haben. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 29.09.2022, 18.54 Uhr

Die Soldaten zeigen einen Häuserkampf. Für das Publikum hat es eine Tribüne. Bild: Arthur Gamsa

Um es vorwegzunehmen: Wer an die Sonderschau der Schweizer Armee geht, der oder die zeigt sich interessiert. Trotz Waffen, Panzern und Schutzwesten, die auf engstem Raum ausgestellt sind, ist der Krieg in der Ukraine hier kein Thema. Es herrscht keine Skepsis, sondern reges Interesse.

Die Besucherinnen und Besucher schauen sich die Exponate an, lassen sich einiges erklären und schlendern durch die Ausstellung, hin und wieder ein Fingerzeig und für manche ein Schwelgen in Erinnerungen.

Für die Kinder ist das grosse Areal ein einziger Abenteuerspielplatz. Sie können Militärkleider anziehen, sich mit Tarnfarben schminken und am Ende fürs Familienfoto in die Kamera grinsen. Auch der Hindernisparcours findet grossen Anklang. Kurz nach dem Start fällt jedoch ein Mädchen hin. Sie hat sich nichts getan und so ruft der Soldat laut:

«Egal, wiitermache, Chriegerherz zeige.»

Und schon rappelt es sich auf und macht weiter. Andere Kinder sind schon bei der Kletterwand, am Schluss geht es über ein Seil. Dort wird ihnen als «Kameradenhilf» der Arm zum Abstützen geboten.

Die Schutzhunde beeindrucken mit ihrem Können

Hier zeigt die Hundestaffel das Können der Tiere in einer Übung. Video: Sabrina Bächi

Grosse Augen gibt es bei den Kindern, die die Vorführung der Schutzhunde mitverfolgen. Beim hohen Sprung über den Hag geht ein Raunen durch die Menge. Kinder zeigen mit den Fingern auf die Hunde, Mütter und Väter erklären. Ein Vater scherzt mit dem anderen: «Die Hunde folgen so gut wie unsere Kinder.»

Dei Vorführung der Schutzhunde beeindruckt die Zuschauerinnen und Zuschauer. Bild: Arthur Gamsa

Die Schutzhunde, es werden mehrere gezeigt, gehorchen ihren Führerinnen und Führern aufs Wort. Sie laufen bei Fuss, apportieren und beissen auf Befehl zu. Über das Mikrofon erklärt eine Soldatin, was genau gezeigt wird, wie die Hunde heissen, wie alt sie sind und welche Übungen sie für die Ausbildung absolvieren müssen.

Realistischer Häuserkampf auf dem Sportplatz

Dramatische Szene beim Häuserkampf - aber nur als Übung. Video: Sabrina Bächi

Etwas weiter weg ereignet sich eine dramatische Szene: «Bitte nöd schüsse, mini Firma brucht mich no!», ruft ein Mann mit Kappe laut und nimmt die Hände hinter den Kopf, kniet sich hin. Gebannt verfolgt das Publikum die Szene, die sich in den Häuserattrappen zuträgt.

Gezeigt werden ein Häuserkampf und die Festnahme von zwei Personen. Natürlich sind alle Beteiligten Angehörige der Armee und üben nur den Ernstfall. Auch hier gibt es Informationen über das Megafon und am Ende viel Rauch und Applaus für die Truppe.

Die Soldaten bei der Übung im Häuserkampf. Bild: Arthur Gamsa

Gleich dahinter kann man mit orangen Handgranatenattrappen in Kisten werfen. «Ich habe nur zwei daneben geworfen», sagt ein Bub stolz zum Soldaten und freut sich auf die Schoggi, die er erhält.

Ein älterer Herr, er hat die Rekrutenschule 1970 absolviert, fachsimpelt mit den Soldaten. Er selbst habe noch mit Stielgranaten geübt, erzählt er und lässt es sich doch nicht nehmen, selbst ein paar Attrappen in die Boxen zu werfen. «Es ist nicht so einfach, weil man es im Gefühl haben muss», sagt der Senior und vertieft sich ins Gespräch mit den Herren am Wurfstand.

Der beste Schütze war eine Frau

Gleich nebenan kann das Schiessen mit Sturmgewehren ausprobiert werden. «Etwa 60 Personen sind schon vorbeigekommen», erzählt ein Soldat. Vor allem Jugendliche würden sehr gut schiessen. «Die beste Person bei mir war eine Frau», sagt einer der Soldaten am Stand.

Auch die zwölfjährige Tochter von Pia Rothenstein liegt hinter einem Sturmgewehr. «Es ist sehr interessant und natürlich einzigartig, dass man sich die Sachen anschauen kann und ausprobieren darf», sagt Rothenstein. Ihre Tochter wollte schon lange mal wissen, wie das Schiessen sei, nun biete sich die Möglichkeit.

Auch Mädchen üben sich im Schiessen mit dem Sturmgewehr. Bild: Arthur Gamsa

«Sonst sieht man es ja nur im Fernsehen», sagt die Wega-Besucherin. Darauf angesprochen, dass derzeit mit Gewehren im Krieg auf Menschen geschossen wird, zieht sie die Augenbrauen hoch. «Das ist natürlich sehr schlimm, aber das hier ist ja kein Zirkus. Es geht darum, zu erfahren, wie es ist.» Ihrer Tochter jedenfalls hat es gefallen: «Ich war etwas linkslastig, aber in der Höhe sehr gut.» Jetzt schmerzt ihr aber der Rücken – doch spannend sei es allemal gewesen.

Das Brummen geht allen durch Mark und Bein

Lukas Gansner aus Berg findet es gerade in Zeiten des Krieges wichtig, dass auch seine Kinder sehen, womit man beschützt werde, sollte es zum Ernstfall kommen. «Der Krieg ist bei ihnen auch Thema in der Schule», sagt er. Selbst findet er die Ausstellung spannend. «Ich will mit meinen Kindern überall durchgehen und alles anschauen, das ist sehr interessant.» Auch mit den Handgranaten werfen die Kinder und treffen sehr gut. Es ist Spass und die Informationen stehen im Vordergrund.

Der Motor brummt und das Abgas kommt in schwarzen Wolken hinten raus. Bild: Arthur Gamsa

Zu den grossen Attraktionen bei den Kindern gehört der Leopard-Panzer. Zu Demonstrationszwecken wird der Motor angestellt und das Abgas tritt in schwarzen Wolken aus, sofort steigt ein beissender Geruch in die Nase. Die Kinder auf dem Panzer stört das nicht. Sie sind wie gebannt vom Lärm und dem Brummen, das allen durch Mark und Bein fährt.

Schwarze Abgaswolken kommen aus dem Leopard-Panzer. Video: Sabrina Bächi

