Wega Weinfelden: Grosse Freude nach über 1000 Tagen ohne Wega

WEGA «Am meisten vermisst habe ich die Fischknusperli» Mehr als 1000 Tage sind seit der letzten Wega vergangen. Umso mehr geniessen die Besucherinnen und Besucher nun wieder die Messe. Fast alle haben ganz spezielle Vorlieben und Traditionen. Mario Testa 02.10.2022, 18.00 Uhr

Eugen Alder aus Märstetten. Bild: Mario Testa

«Am meisten vermisst habe ich es, unter die Leute zu kommen. Leider kenne ich fast niemand mehr, die meisten Bekannten sind schon beim Herrgott oder im Boden. Aber ich freue mich über jeden kurzen Schwatz an der Messe», sagt der 99-jährige Eugen Alder aus Märstetten. «Ich habe mir im ‹Isebähnli› ein Rehpfeffer gegönnt und gehe morgen auch noch in den Fonduekeller. Auf die Olma freue ich mich auch schon.»

Simon Kobler aus Mauren. Bild: Mario Testa

«Das Essen habe ich am meisten vermisst. Zudem geniesse ich es immer, mit der Freundin oder den Kollegen abends rauszugehen. Früher war auch die Chilbi immer ein Höhepunkt, heute nicht mehr so», sagt Simon Kobler aus Mauren.

Ursula Häberling aus Weinfelden. Bild: Mario Testa

«Ich habe die spontanen Begegnungen mit Leuten, die ich schon lange kenne, vermisst. Ich war 30 Jahre weg und bin jetzt wieder zurück in Weinfelden. Es ist einfach schön, hier durchzuschlendern», sagt Ursula Häberling aus Weinfelden.

Monika Knill, Regierungsrätin aus Alterswilen. BIld: Mario Testa

«Ich habe alles vermisst, was die Wega ausmacht. Sie ist eine Fach- und Publikumsmesse, ein Dorffest, ein Treffpunkt und Gourmetplatz. An diesen Tagen trifft man sich in Weinfelden und begegnet vielen Leuten. Ich gehe immer ins Landwirtschaftszelt auch wenn die Kinder nicht mehr dabei sind. Ich bin einfach ein Fan und es ist schön dort die Tiere zu sehen», sagt Regierungsrätin Monika Knill.

Roland Eberle aus Weinfelden. Bild: Mario Testa

«Die Lockerheit, wieder Leute zu treffen, die man sonst nie sieht, ausser an der Wega. Man kann gehen, wann man will und trifft immer Bekannte. Es ist eine völlig ungezwungene Situation. Früher sind wir jedes Jahr Spaghetti gegessen im Trauben und ans Dixie-Konzert. Nun überlege ich noch, was mich in die Zukunft führen wird», sagt Alt-Ständerat Roland Eberle aus Weinfelden.

Markus Schwarz aus Kradolf. Bild: Mario Testa

«Ich mache immer die gleiche Runde drehen – und immer die gleichen Leute zu sehen, das hat mir gefehlt. Auch meine Tradition, immer am Freitag Fondue und am Montag Pizza zu essen», sagt Markus Schwarz aus Kradolf.

Karin Kämpfer aus Weinfelden. Bild: Mario Testa

«Durch die Gassen laufen, unter Leute zu kommen und etwas zu trinken, das habe ich vermisst. Ich gehe jeden Tag an die Wega und dazu gehört auch, mindestens einmal Güggeli und Fondue zu essen», Karin Kämpfer aus Weinfelden.

Michael Gideon aus Weinfelden. Bild: Mario Testa

«Die Wega hab ich sehr vermisst. Sie ist den Weinfeldern heilig und wieder Ausnahmezustand. Ich laufe immer ein paarmal durch und gehe auch gerne mal in die Güggelibeiz, weil ich Bornhausers gut kenne», sagt Michael Gideon aus Weinfelden.

Manisha Bayer aus Mattwil. Bild: Mario Testa

«Die Fischknusperli haben mir gefehlt, die esse ich jedes Jahr an der Wega. Hier sieht man auch so viele Leute, die man sonst nicht trifft. Zudem gibt es so viel Verschiedenes zu entdecken», sagt Manisha Bayer aus Mattwil.

Dominik Brüschweiler aus Weinfelden. Bild: Mario Testa

«Am meisten vermisst habe ich fünf Tage ‹kalte Küche› zu Hause. Ich laufe gerne durch, schaue mir die Stände an und fahre mit den Bahnen. Die Wega ist ein Must-have als Weinfelder», sagt Dominik Brüschweiler aus Weinfelden.

Thomas Götz aus Weinfelden. Bild: Mario Testa

«Ich habe die Fischknusperli am meisten vermisst, die esse ich praktisch täglich, wenn Wega ist. Und endlich trifft man wieder mal Leute, die man das ganze Jahr hindurch nicht trifft. Zudem kann man auch wunderbar Leute beobachten. Ich finde, die Wega gehört einfach dazu, auch wenn ich sie ehrlich gesagt die vergangenen zwei Jahre nicht vermisst habe», sagt Thomas Götz aus Weinfelden.