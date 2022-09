SP Kreuzlingen will gendergerechte Sprache in der Verwaltung

Vorstoss «Es gibt auch in unserer Region Menschen, die sich nicht dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zuordnen»: SP will den Sprachleitfaden auch für Kreuzlingen Mittels eines Postulates versucht Gemeinderat Adrian Knecht und seine Fraktion zu erreichen, dass in der Stadtverwaltung künftig gendergerechte Sprache zur Anwendung kommt. Urs Brüschweiler 12.09.2022, 12.15 Uhr

Ein Gendersternchen auf rosa Untergrund. Bild: Imago

Frauenfeld hat schon einen Sprachleitfaden. Seit dem 1. Juli ist dort der Genderdoppelpunkt etwa in Stelleninseraten erlaubt, im Gegensatz zur kantonalen Verwaltung. Jetzt möchten die Kreuzlinger Sozialdemokraten ebenfalls ein solches Regelwerk für die hiesige Stadtverwaltung.

«Gendergerechte Sprache – Sichtbarkeit für alle Geschlechter» lautet der Titel des Postulates, welches die SP-Gemeinderatsfraktion mit Erstunterzeichner Adrian Knecht vergangene Woche eingereicht hat. «Der Stadtrat wird gebeten zu prüfen, einen Leitfaden für inklusive Sprache zu erstellen und dafür zu sorgen, dass dieser in der Verwaltung zur Anwendung kommt», so das konkrete Begehren.

Seit einigen Jahren nutzten die Ämter und Behörden Kreuzlingens jeweils die männliche und weibliche Form, wenn alle in der Stadt lebenden Personen angesprochen werden sollen.

Adrian Knecht,

SP-Gemeinderat. Bild: PD

«In jüngster Zeit haben sich das Verständnis und der Inhalt des Begriffs ‹Geschlecht› verändert.»

Das schreibt Adrian Knecht in seiner Begründung. Das Wort werde heute nicht mehr als eine binäre Fixgrösse verstanden. Beispiele zeigten, dass es auch in dieser Region Menschen gibt, die sich nicht dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zuordnen. Dieses Bewusstsein solle auch in der Sprache berücksichtig werden, findet die SP-Fraktion.

Die Sprache widerspiegelt die Haltung

«Im Sinne der Gleichstellung aller Menschen, unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität, soll die Stadtverwaltung eine Sprache nutzen, welche die inklusive Haltung gegenüber Vielfalt auch in der Kommunikation widerspiegelt.»

Das Ziel sei, die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung durch einen Leitfaden zu orientieren, wie sie verschiedene Geschlechter in ihrer Sprache berücksichtigen können, damit alle Einwohnerinnen und Einwohner gleichwertig angesprochen werden. Dieser solle konkrete Anregungen und Empfehlungen für inklusive, nichtdiskriminierende, stereotypenfreie Formulierungen für alle Arten von Texten beinhalten.

«Die Stadt Kreuzlingen unterstreicht so ihre inkludierende und zeitgemässe Haltung und sensibilisiert ihrer Mitarbeitenden darauf.»

Bern und Zürich hätten bereits ähnliche Grundlagen implementiert.

Ein halbes Jahr Zeit für den Stadtrat

Der Eingang des Postulats der SP-Fraktion wurde an der Sitzung vom 8. September offiziell festgehalten. Wenn gewünscht, kann Erstunterzeichner Adrian Knecht das Begehren an einer der zwei folgenden Ratssitzungen ergänzend mündlich begründen. Danach hat der Stadtrat ein halbes Jahr Zeit Stellung zu nehmen und dem Parlament einen Antrag über Annahme und Ablehnung des Postulats zu stellen.