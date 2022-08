Weinfelden: Bio- und Flohmarkt, Repaircafé sowie Risotto

Weinfelden Vier auf einen Streich: In Weinfelden fand ein Super-Markttag statt Im Zentrum von Weinfelden fanden am Samstag der Biomarkt, der Flohmarkt und das Repair Café statt. Gilde-Köche kochten zudem Risotto. Monika Wick 28.08.2022, 16.15 Uhr

Ausgewählte Bio-Produkte gab es auf dem Markt vor dem Pestalozzi-Schulhaus. Bild: Monika Wick

Wer am Samstag in Weinfelden biologische Produkte kaufen, defekte Gegenstände reparieren lassen, über einen Flohmarkt schlendern und eine kulinarische Köstlichkeit geniessen wollte, befand sich in einer feudalen Lage. Im Zentrum fanden gleichzeitig vier Veranstaltungen statt, die nur wenige Gehminuten auseinander lagen.