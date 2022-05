15:17 Uhr Mittwoch, 18. Mai

Über 5000 Franken für die Ukraine

Das Theater hat Geld für die Ukraine-Hilfe gesammelt. Bild: Lee Jin-Man / AP

In Solidarität mit den Menschen im Kriegsgebiet der Ukraine organisierte und organisiert das Theater Konstanz verschiedene Hilfsaktionen mit Sachspenden und Veranstaltungen. Ausserdem sammelte das Ensemble nach den Vorstellungen Geldspenden für die Menschen in der Ukraine. Das spendable Theaterpublikum sorgte für einen sehr erfolgreichen Abschluss dieser Hilfsaktion – insgesamt kamen 25'329 Euro und 5485 Franken zusammen. Die Summe wurde an das gemeinsame Konto von «Bündnis Entwicklung Hilft» und «Aktion Deutschland Hilft» überwiesen. (red)