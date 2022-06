09:17 Uhr Mittwoch, 1. Juni

Gemeindeschreiber Lüthy wechselt in seine Wohngemeinde

Pascal Lüthy wird Gemeindeschreiber in Bottighofen. Bild: PD

Der langjährige Bottighofer Gemeindeschreiber Niklaus Bischof verlässt bekanntlich die Gemeinde und wird per 1. September Stadtschreiber in Diessenhofen. Der Gemeinderat Bottighofen suchte deshalb nach einem Nachfolger und hatte die vakante Stelle ausgeschrieben. In einem mehrstufigen Verfahren wurden insgesamt fünf Bewerber zu Vorstellungsgesprächen eingeladen, heisst es in einer Mitteilung. Aufgrund der anstehenden Projekte, im Vordergrund steht dabei die Digitalisierung der Verwaltung, berücksichtigte die Behörde ganz konkret auch die entsprechenden Erfahrungen. In der Person von Pascal Lüthy konnte die Idealbesetzung gefunden werden. Seine Stelle könne er per 1. September 2022 antreten. Pascal Lüthy wohne in Bottighofen, womit er mit den örtlichen Begebenheiten bestens vertraut sei. Lüthy ist aktuell noch Gemeindeschreiber in Ermatingen. (ubr)