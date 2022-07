Sommerserie tierisch Der beste Tümpel des Thurgaus – oder warum der Laubfrosch vor der Paarung so laut quaken muss Die Mowag-Grube zwischen Weinfelden und Bürglen ist im Thurgau einer der wenigen Hotspots für Laubfrösche. Die vom Aussterben bedrohten Tiere finden dort genau, was sie brauchen: Tümpel. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.10 Uhr

Hinter der KVA liegt die Panzertestanlage. Dort haust in kargen Tümpeln der Laubfrosch. Bild: Tobias Garcia

Er quakt. Laut ruft der grüne Laubfrosch in die Nacht hinein. Sein Quaken ist für das Laubfroschweibchen ein unwiderstehlicher Lockruf. Er flirtet mit ihr: «Komm her, ich hab’ einen seichten Tümpel gefunden», ruft er. Das Gequake weist der Dame den Weg.

Im Thurgau gibt es nur noch wenige Stellen, an denen das Flirten des Laubfroschs zu vernehmen ist. Ein Hotspot liegt zwischen Weinfelden und Bürglen, in der Mowag-Panzergrube. Dort kann man die Frösche nicht nur hören, sondern auch sehen. Dies ist das Protokoll einer tierischen Nacht.

20.30 Uhr:

Treffpunkt bei der Mowag-Grube mit Biologe und Pro-Natura-Geschäftsleiter Markus Bürgisser. Die Gummistiefel sind montiert, die Motivation ist hoch.

20.45 Uhr:

Das Gelände der Panzertestpiste ist in Privatbesitz der Mowag. Ohne Einverständnis darf man das Gebiet nicht betreten. Dank einer Erlaubnis stiefeln eine Journalistin, ein Fotograf sowie der Biologe durch das unebene Gelände. Erste Wasserlachen kommen in Sicht. «Hier ist es nicht so ideal, es hat zu viele Pflanzen», sagt Markus Bürgisser mit einem Blick auf die Wasserlache. Der Laubfrosch, so erklärt er, bevorzuge Gewässer mit möglichst wenig Pflanzen. Deshalb lebt er auch nicht in Weihern. «Wo Pflanzen sind, da gibt es meist Libellenlarven und sie fressen den Laich», erklärt Bürgisser. Die Laubfrösche haben sich deshalb auf Tümpel spezialisiert.

Unterwegs mit Markus Bürgisser. Er weiss, wo die Laubfrösche zu Hause sind. Bild: Tobias Garcia

«Sie nehmen dafür halt in Kauf, dass der Tümpel austrocknet und der Nachwuchs stirbt. Aber das ist für sie die bessere Variante als ein Teich mit vielen Fressfeinden.»

21 Uhr:

Der Himmel ist immer noch hell. Da in den ersten Wassertümpeln ausser ein paar Insekten nichts zu entdecken ist, gilt es, weiter das Gelände zu erforschen. Die Freude beim Anblick der Hochlandrinder ist gross. Endlich ein Tier! «Die Rinder fressen alles, was der Naturschützer weghaben will – sprich vor allem auch invasive Neophyten», sagt er. Die Rinder grasen hier also für den Naturschutz. Ihre Tritte wiederum bringen den Amphibien neue Pfützen. «Naturschutz hat oft den Eindruck des Bewahrenden. Aber es braucht Störungen, wichtig ist, dass es die richtigen sind», sagt Bürgisser.

Hochlandrinder fressen die Neophyten im Naturschutzgebiet nationaler Bedeutung. Bild: Tobias Garcia

Im Fall der Mowag-Grube sind es die Panzer, die das Gebiet mit ihren Fahrten immer wieder neu gestalten und für neue Tümpel ohne Pflanzen sorgen. Wären die Feld- und Waldwege in der Schweiz nicht so optimal gepflegt, so hätte es viel mehr solcher Tümpel, in denen sich die Laubfrösche und auch die Gelbbauchunken vermehren könnten. «Ich denke, solche Tümpel sind halt nichts Attraktives, und deshalb haben es diese Tiere so schwer. Tümpel wie hier gibt es nur noch selten.» Deshalb ist der Laubfrosch streng geschützt und die Mowag-Grube ein Laichgebiet nationaler Bedeutung.

21.15 Uhr:

Immer noch ist das Singen der Goldammer zu vernehmen. Ständig zu hören ist das monotone Dröhnen, das von der KVA herkommt. Dann ein ferner Ruf. «Das war ein Laubfrosch», sagt Bürgisser. Die Motivation steigt.

21.30 Uhr:

Der Ruf kam aus der Gegend, in der Pro Natura sein Schutzgebiet hat. Hauptsächlich zu finden ist dort eine Magerwiese. Da sonst nichts zu sehen ist, reicht auch das. Und siehe da: eine Spitzorchidee. Wunderschön violett leuchtet sie in der Wiese. «Ich weiss nicht, wie die hierhergekommen ist. Das nächste Vorkommen ist im Gebiet des Randen im Kanton Schaffhausen», erzählt Bürgisser und schmunzelt.

21.45 Uhr:

Tümpel ohne Pflanzen bevorzugt der Laubfrosch als Lebensraum. Bild: Tobias Garcia

Wieder zurück am Ausgangsort ist in den vier Tümpeln, die direkt beieinanderliegen, immer noch nichts zu sehen. Zu hören ist nur das motorartige Brummen einer Maulwurfgrille.

21.50 Uhr:

Der Fotograf zieht von dannen. Er hat noch zu arbeiten und Fotos von seichten Tümpeln, auf denen sich das letzte Licht des Tages spiegelt, hat er genügend im Kasten. Die Suche mit dem Lichtkegel der Taschenlampe geht weiter. «Es ist schon interessant. Man sieht wirklich gar nichts und dann plötzlich sind sie da», sagt Markus Bürgisser. Aber ob es heute noch zu einer Sichtung kommt, scheint fraglich. Laubfrösche sind sogenannte Spätlaicher. Das heisst, sie paaren sich erst im Mai und Juni. «Das hat den Vorteil, dass es um diese Zeit wärmer ist und sich der Nachwuchs viel schneller entwickeln kann.» Das muss er auch, denn diese Tümpel drohen innert weniger Tagen auszutrocknen. Doch es macht den Eindruck, als ob die Paarungszeit bereits vorbei wäre.

22.10 Uhr:

Den Kammmolch erkennt man vor allem an seinem grossen Kopf und dem dicken Schwanz. Bild: Sabrina Bächi

Nach Sichtung eines Kammmolchs im Becken der Panzer-Waschanlage hört man es mit einem Male: das Rufen des Laubfrosches. Die Motivation oder eher fast die Hoffnung steigt nun wieder, doch noch einen Laubfrosch zu finden. Im Halbdunkeln geht es durch das unwegsame Gelände, über einen Hügel, dann den nächsten und durch hohes Gras. Das laute Froschkonzert kommt immer näher.

22.23 Uhr:

Plötzlich sitzt er da. Laut hat er gequakt und mit seinem Ruf heute Abend nicht nur eine Laubfröschin angelockt. Starr vom Licht der Lampe sitzt er auf dem staubigen Boden. Gerade lange genug, um ihn zu fotografieren. Dann hüpft er weg und verschwindet im Gras. Überraschend klein ist er, für das laute Gequake, mit dem er sich bemerkbar macht. «Immerhin war es nicht umsonst», sagt Markus Bürgisser gut gelaunt.

Endlich gefunden: Ein Laubfrosch sitzt auf dem staubigen Boden und quakt laut. Bild: Sabrina Bächi

22.43 Uhr:

Im Osten blitzt es. Ein Gewitter zieht auf. Erste, dicke Tropfen plitschen auf den noch warmen Asphalt. Schlecht für Velofahrer ohne Regenausrüstung. Gut für den Laubfrosch. Das füllt ihm die heimelige Stube mit neuem Wasser, auf das sein Nachwuchs in den kargen Tümpeln gut gedeiht.

