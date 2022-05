Schönholzerswilen: Wechsel in der Schulleitung der VSG Nollen

Schönholzerswilen Wechsel in der Schulleitung von Schönholzerswilen: Schalk geht, White kommt Auf der Traktandenliste der Versammlung der VSG Nollen stand neben der Genehmigung der Rechnung 2021 die Verabschiedung von Schulleiter Franz Schalk und die Vorstellung seines Nachfolgers Lee White. Monika Wick 19.05.2022, 11.35 Uhr

Der abtretende Schulleiter Franz Schalk, Schulpräsidentin Maike Scherrer und der neue Schulleiter Lee White. Bild: Monika Wick

Vor etwas mehr als sieben Jahren trat Franz Schalk bei der Volksschulgemeinde Nollen (VSG) seine Stelle als Gesamtschulleiter an. Seit Herbst 2019 teilt er sich diese Aufgabe mit Orkan Simsek. «In dieser Zeit lagen das Wohlergehen unserer Schülerinnen und Schüler und die personelle Führung immer im Zentrum seiner Arbeit», sagt Maike Scherrer, Präsidentin der VSG Nollen. Im Rahmen der Rechnungsgemeinde verabschiedet sie Franz Schalk, der Ende des Schuljahres in Pension geht, und ruft einige Projekte in Erinnerung, die unter seiner Federführung realisiert wurden.

In Franz Schalks Fusstapfen tritt Lee White, der sich den 50 Stimmberechtigten vorstellt, die den Weg in den Mehrzwecksaal gefunden haben. Der zweifache Vater aus Amlikon wird neben seiner Tätigkeit als Schulleiter der Sekundarschule Schönholzerswilen weiterhin als Lehrperson am Bildungszentrum für Wirtschaft in Weinfelden unterrichten. «Mein Fokus liegt auf den Schülerinnen und Schülern. Ich glaube hier ein Team gefunden zu haben, dass das ermöglicht», sagt er.

Deutlicher Ausbau der Schulsozialarbeit

Im Vorfeld genehmigten die Stimmberechtigten den Antrag der Behörde, eine Pensumerhöhung der schulischen Sozialarbeit von 20 auf 80 Prozent. «Aktuell ist nur das Lösen von akuten Situationen möglich. Eine Präventionsarbeit ist dagegen unmöglich», begründet Maike Scherrer den Antrag auf Erhöhung. Nach kurzer Diskussion wird dem Antrag mit drei Enthaltungen zugestimmt. Mit einer Enthaltung genehmigten die Stimmberechtigten die von Saskia Rutz präsentierte Rechnung 2021 (siehe Kasten).

Im Weiteren informiert Maike Scherrer darüber, dass für die geplante Sanierung des Sekundarschulhauses in Schönholzerswilen eine Projektgruppe eingesetzt wurde, die die aktuellen Bedürfnisse prüft. «An der Budgetversammlung vom 8. Dezember werden wir einen Planungskredit beantragen», erklärt sie. Zudem lädt Maike Scherrer die Bevölkerung am 15. Juni zum Workshop «Tagesstrukturen und Elternmitwirkung» in das Foyer der Sekundarschule ein.

Fast eine Million Franken im Plus Die Rechnung 2021 schliesst bei einem Aufwand von rund 8,1 Millionen und einem Ertrag von rund 9 Millionen mit einem Gewinn von rund 900’000 Franken ab. Nach dem Willen der Stimmbürger wird der Gewinn zu knapp zwei Dritteln als Einlage in den Erneuerungsfonds Baufolgekosten und zu gut einem Drittel dem Eigenkapital zugewiesen. (mwg)