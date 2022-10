Gerichtsentscheid bringt Schönholzerswilen in Schwierigkeiten

Itobel-Damm Kanton Thurgau versus Schönholzerswilen: Gerichtsentscheid bringt Gemeinde in langjährigem Rechtsstreit in Bedrängnis Die Gemeinde Schönholzerswilen befindet sich in einem Rechtsstreit mit dem Kantonalen Departement für Bau und Umwelt. Nun hat das Verwaltungsgericht entschieden: Der Anspruch des Kantons gegenüber der Gemeinde ist nicht verjährt, die Gemeinde muss ihren Anteil an die Sanierung des Itobel-Damms also bezahlen. Mario Testa Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.20 Uhr

Der rutschende Damm im Itobel bei Schönholzerswilen stand am Anfang des Rechtsstreits zwischen dem Kanton und der Gemeinde. Bild: Mario Testa

Zuerst rutschte der Hang, dann wurde er saniert und nun wird gestritten. Gestritten um Geld, genauer gesagt um 300'000 Franken. Diesen Betrag verlangt der Kanton Thurgau von der politischen Gemeinde Schönholzerswilen für die Sanierung des Damms im Itobel, es ist die Hälfte der gesamten Sanierungskosten von 600'000 Franken.

Nachdem im Juli 2017 der Damm wegen einer geborstenen Wasserleitung, welche durch den Damm verlief, und des daraufhin austretenden Wassers zu rutschen begann, musste die Wasserleitung geflickt und der Damm saniert werden. Dies geschah im Frühling 2018 im Auftrag des Kantons. Ein Jahr später erreichte dann die Schlussabrechnung die Gemeinde Schönholzerswilen mit der Aufforderung, die Hälfte zu bezahlen, wie es schon im Vorfeld mündlich vereinbart worden sei.

Im Frühling 2018 wurde der Damm saniert. Bild: Mario Testa

Die Gemeinde wollte diese Kosten über ihre Haftpflichtversicherung abwickeln, da die geborstene Leitung aus Sicht des Gemeinderats eine Haftpflichtsache war. Doch die Versicherung stellte sich quer und argumentierte, die Forderung sei nichtig, da der Haftpflichtfall bei Eintreffen der Schlussabrechnung verjährt war. Um den Streit mit der Gemeinde definitiv zu klären und nicht auf den gesamten Sanierungskosten sitzenzubleiben, zog der Kanton vors Verwaltungsgericht.

Gericht folgt Argumenten des Kantons

Wie das DBU am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt, hat das Verwaltungsgericht nun ein Urteil gefällt. «Das Gericht folgt den Argumenten des Kantons und kommt zum Schluss, dass die Forderungen des Kantons gegenüber der Gemeinde nicht verjährt sind, da sich Kanton und Gemeinden vertraglich über die Schadenregulierung geeinigt haben», sagt Generalsekretär Marco Sacchetti auf Anfrage.

Marco Sacchetti, Generalsekretär des Departements für Bau und Umwelt. Bild: Reto Martin

«Damit kommt die vertragliche Verjährungsfrist von zehn Jahren zur Anwendung und nicht die haftungsrechtliche Frist von einem Jahr.»

Sacchetti sieht mit diesem Entscheid des Verwaltungsgerichts die Hauptstreitfrage beantwortet. «Es ging darum, ist die Forderung verjährt oder nicht. Und dazu hat das Gericht nun einen Entscheid gefällt.»

Das Verwaltungsgericht komme in seinem Urteil vom 6. Juli – welches den Parteien am 23. September zugestellt wurde, wie das Verwaltungsgericht auf Anfrage bestätigt – zum Schluss, dass der Kanton seinen Anspruch gegenüber der Gemeinde nach wie vor geltend machen könne. «Aus unserer Sicht ist damit der Fall klar. Die eigentliche Kostenteilung hat die Gemeinde Schönholzerswilen ja auch nie in Frage gestellt.» Marco Sacchetti betont, er habe einen solchen Streitfall zwischen Kanton und einer Gemeinde noch nicht erlebt in seinen 35 Arbeitsjahren. Er bedaure sehr, dass sich ein Rechtsfall ergeben habe. Das sei völlig untypisch für den Thurgau.

Gemeinde und Versicherung schweigen

Der von der Haftpflichtversicherung eingesetzte Anwalt für die Gemeinde Schönholzerswilen will zur Meldung des DBU nichts sagen. Es gebe noch kein rechtskräftiges Urteil, lediglich ein Zwischenentscheid, und diesen werde er nicht kommentieren. Auch Ernst Schärrer, Gemeindepräsident von Schönholzerswilen, hält sich mit Verweis auf den laufenden Prozess bedeckt und will sich nicht dazu äussern.

Für die Gemeinde ist es eine schwierige Situation. Einerseits will auch sie keinen Streit mit dem Kanton. Doch wenn sie der Forderung des Kantons nachgibt und die geforderten 300'000 Franken aus der Gemeindekasse bezahlt, wird sie das Geld von der Versicherung kaum erstattet bekommen. In diesem Spannungsfeld ist das momentane Schweigen von Ernst Schärrer zu beurteilen.

