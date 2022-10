Schönholzerswilen: drei neue Kandidaten für den Gemeinderat

Schönholzerswilen Drei auf einen Streich: Für die Erneuerungswahlen stellen sich gleich drei neue Kandidaten für einen Sitz Die Schönholzerswiler Exekutive wird Ende November neu gewählt. Für fünf Sitze stehen sieben Kandidaten zur Wahl. Um die Kandidierenden besser kennen zu lernen, veranstaltet die Gemeinde ein Podium. Sabrina Bächi 04.10.2022, 16.10 Uhr

Das idyllisch gelegene Schönholzerswilen wählt die Behörde neu. Gleich sieben Kandidaten stehen zur Wahl für fünf Sitze. Bild: Mareycke Frehner

In Schönholzerswilen finden am 27. November Erneuerungswahlen des Gemeinderates statt. Da Sandro Körber als Exekutivmitglied nicht mehr zur Wiederwahl antritt, ist ein Sitz frei. «Lange hat sich niemand gemeldet, nun sind es gleich drei Personen», sagt Fredy Oettli. Der ehemalige Gemeindepräsident von Schönholzerswilen hat eine Kommission auf die Beine gestellt, die nun am Donnerstagabend ein Wahlpodium veranstaltet.