Chriesistei, In Salenstein wurde um die Wette gespuckt

Salenstein Sportliches Spucken in Salenstein: In der Kirschgemeinde fliegen die Steine Am Samstag lockte das Chriesifest in Salenstein zahlreiche Besucher an. Bei bestem Wetter drehte sich alles um die kleine Doppelfrucht und es wurden Spitzenleistungen erzielt. Viviane Vogel 04.07.2022, 11.39 Uhr

Eine Teilnehmerin des Chriesistei-Spuckwettbewerbs lässt den kleinen Stein fliegen. Bild: Viviane Vogel

Ein halbes Kilogramm Chriesi pro Jahr, so viel isst Herr und Frau Schweizer durchschnittlich im Jahr. Verglichen mit den beliebten Äpfeln, von denen rund 16 Kilogramm verschlungen werden, hat die kleine Steinfrucht noch einiges aufzuholen. Dafür wird am diesjährigen Chriesifest in Salenstein gesorgt, wo am Samstag Arenenberger Infotafeln Fakten über die Frucht auflisten. «Natürlich geht es nach aussen hauptsächlich um Chriesi», sagt Luca Hanimann, der eine Schicht beim Chriesi-Bähnli übernommen hat.