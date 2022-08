Massentierhaltung im Fokus: Einblick in den Hühnerstall

Rothenhausen 200 Besucher informierten sich im Hühnerstall Am Freitagabend hat die «Die Mitte Thurgau» auf dem Hof von Familie Ziegler in Rothenhausen einen Informationsanlass im Vorfeld der Massentierhaltungs-Initiative-Abstimmung durchgeführt. Auch Bauernpräsident Markus Ritter sprach zu den Anwesenden. 15.08.2022, 16.25 Uhr

Bauer Silvan Ziegler erläutert den Gästen seine Tierhaltung Geflügelhaltung. Bild: PD

Viele Festbänke vor dem grossen Hühnerstall der Familie Ziegler in Rothenhausen zeugten am Freitagabend von einem speziellen Anlass auf dem Hofgelände. Die Arbeitsgruppe Landwirtschaft der «Die Mitte Thurgau» hatte zu einem Informationsanlass eingeladen, an dem über die im September anstehenden Abstimmungen zur Massentierhaltungs-Initiative informiert wurde.

Gastgeber Silvan Ziegler gewährte den rund 200 Gästen einen Einblick in seinen grossen Hühnerstall mit bis zu 24'000 Tieren. Er produziert Poulets nach dem BTS-Label, also nach besonders tierfreundlicher Stallhaltung mit erhöhten Sitzgelegenheiten für die Hennen und Wintergarten. «Meine Tiere fühlen sich bei mir wohl, wie ich es beurteile», sagt Silvan Ziegler, bevor er zum Hauptreferat überleitet.

Der Bauernpräsident lehnt die Initiative ab

Bauernpräsident Markus Ritter erläutert den rund 200 Gästen, was die Anliegen und Auswirkungen der Massentierhaltungs-Initiative sind. Für ihn ist klar, die Initiative gilt es abzulehnen. «Tierbestände gehen zurück, teuer produzierte Fleischqualitäten finden weniger Käufer, Importe nehmen zu, das bäuerliche Einkommen geht zurück.»

Auch Peter Schweizer, Landwirt und Vorstandsmitglied des Verbandes Thurgauer Landwirtschaft, und Kantonsrat Franz Eugster äusserten sich am Podium und warnten vor einer Verteuerung der Lebensmittel und mehr Einkaufstourismus bei Annahme der Initiative.

Die Initiative, über die am 25. September abgestimmt wird, verlangt, dass die Tierhaltung in der Schweiz verbessert wird dank regelmässigem Auslauf, kleineren Gruppengrössen und einer schonenden Schlachtung. Es soll für alle Tierhaltungen in der Schweiz der Biostandard 2018 gelten und auch nur noch Produkte importiert werden dürfen, welche diesem entsprechen. Zur Umstellung auf die neue Produktionsart räumt die Initiative den Schweizer Bauern eine Übergangsfrist von 25 Jahren ein.