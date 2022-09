Wega Weinfelden: Christina Forster verlor vor fünf Jahren den Arm

Porträt Christina Forster verlor vor fünf Jahren an der Wega ihren linken Arm – doch davon lässt sie sich nicht unterkriegen 2017 geriet die Musikerin Christina Forster am Wega-Sonntag am Bahnhof Weinfelden unter den Zug und verletzte sich schwer. Doch nur wenige Monate danach steht sie wieder voll im Leben. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 30.09.2022, 15.00 Uhr

Christina Forster mit ihrem umgebauten Waldhorn. Vor fünf Jahren verlor sie am Wega-Sonntag ihren linken Arm. Bild: Donato Caspari

«Soll sie für das Foto lächeln?», fragt der Fotograf etwas verunsichert. Natürlich. Denn diese Geschichte hat ein Happy End und Christina Forster käme es gar nicht in den Sinn, ein trauriges Gesicht zu machen. Das hat sie nie. Denn sie ist dankbar für das Leben und hat sich von ihrem schweren Unfall das Leben nicht vermiesen lassen.

Vor fünf Jahren hat Forster ihren linken Arm verloren. «Ich weiss noch alles», sagt die 40-Jährige. An den Unfall kann sie sich genau erinnern. Es war Wega-Sonntag 2017. Nach dem Auftritt mit dem Musikverein feiert sie mit den Musikkolleginnen und -kollegen und will abends den letzten Zug nach Hause erwischen.

Sie ist auf die Gleise gefallen

Aber statt in den Zug einzusteigen, fällt Forster zwischen Fahrzeug und Perron auf das Gleis und der Zug fährt ab.

«Als ich dort unten lag, war ich wohl kurz bewusstlos und als ich zu mir kam, realisierte ich, dass ich mich wegdrehen muss, weil der Zug losfuhr.»

So gut es ging, drückte sie ihren Körper weg von den Geleisen hin zum Perron. «Ich hatte keine Schmerzen, aber ich sah, dass der linke Arm weg war. Er war kaputt», sagt sie nüchtern.

Sie habe laut um Hilfe geschrien. Mit dem Rettungswagen ging es vom Bahnhof nach etwas ausserhalb und von dort mit der Rega nach Zürich. «Dann weiss ich nicht mehr viel, weil sie mich sediert haben. Ich habe ihnen wohl zu viel geschwatzt», sagt Forster und grinst verschmitzt.

Wer Christina Forster kennt, der weiss, dass sie eine lustige Frau ist, die gerne lacht und gerne Sprüche macht. Die Blasmusik und im Speziellen das Spielen des Waldhorns im Musikverein ist ihr wichtig. Die Kameradschaft dort genauso. Sie trauert nicht ihrem verlorenen Arm nach, sondern ist vielmehr froh darüber, noch zwei gesunde Beine zu haben. Doch dazu später mehr.

Der Kampf gegen die Phantomschmerzen war das Schlimmste

Im Spital muss sie nach ihrem Unfall mehrere Operationen über sich ergehen lassen. Vom Arm ist noch ein Stumpf am Oberarm übrig. Alles darunter fehlt. «Ich hatte starke Phantomschmerzen», erzählt sie. Das sei der schlimmste Teil dieses Unfalls gewesen.

Nach ein paar Tagen im Spital kommt sie in die Rehaklinik nach Bellikon im Kanton Aargau. Mittels Computersimulation trainiert sie ihr Gehirn, damit die Phantomschmerzen verschwinden. «Das war wirklich sehr wichtig, mit den Schmerzen hätte ich es nicht ausgehalten», sagt sie. Heute spürt sie solche Schmerzen nur noch, wenn ihr Nacken verspannt sei.

Mit einem Arm weniger sollte sie in der Klinik auch lernen, ihren neuen Alltag zu meistern.

«Aber die Übungen schienen mir nicht sinnvoll, es hat mir nichts gebracht. Ein Therapeut sagte, ich müsse um meinen Arm trauern, um ihn weinen – das habe ich bis heute nicht.»

Das Spazieren im Wald tat ihr gut

In solchen Situationen sei sie eben froh, dass sie noch zwei gesunde Beine habe. «Dann ging ich lieber im Wald spazieren, das hat mir gutgetan.» Denn Christina Forster hat den Unfall überlebt. Sie lebt. «Ich hatte grosses Glück und am Ende habe ich nur den linken Arm verloren. Man sollte doch schätzen, was man noch hat, das ist viel wichtiger für mich.»

Schon im Spital ist klar, dass Forster weiter Musik machen will. Ihre Schwester, die selbst Waldhorn spielt, lässt das Instrument von einem Profi umbauen, so, dass Forster es mit der rechten, statt der linken Hand spielen kann. Der Musikverein Weinfelden hat diese Kosten übernommen. «Es kamen auch Kollegen vom Musikverein, die mich im Spital besuchten, das war schon sehr schön und wertvoll», sagt sie. Nur vier Monate nach ihrem Unfall sitzt sie wieder an ihrem Platz und spielt das Waldhorn.

Das Waldhorn von Christina Forster ist quasi verkehrt herum gebaut. So kann sie mit dem rechten Arm spielen. Bild: Donato Caspari

Knackpunkt Zahnpasta auftragen

Auch das Psychologiestudium nimmt die Bergerin wieder auf und erteilt weiterhin Nachhilfeunterricht. Ihr Auto wurde ebenfalls umgebaut, damit sie weiterhin selbstständig mobil ist. «Ich liebe die Arbeit im Garten. Ich pflanze gerne Gemüse an, aber auch an Blumen hab ich Freude. Beim Gärtnern nutze ich jetzt halt einfach einen Leiterwagen statt einer Garette, das geht genauso gut.»

Forster ist praktisch veranlagt. Manche Dinge, wie etwa Hosenknöpfe schliessen, da weiss sie gar nicht mehr, wie sie das mit zwei Händen gemacht hat. Kleinere Schwierigkeiten wie etwa die Zahnpasta auf das Zahnbürsteli aufzutragen, löst sie, indem sie den hinteren Teil des Zahnbürstelis einfach in den Mund nimmt und mit der rechten Hand die Paste draufdrückt. «Das spielt ja keine Rolle», sagt sie mit einem Achselzucken.

Ob es denn etwas gibt, was sie nicht mehr kann, was vorher mit zwei Händen ging. Sie überlegt lange. «Puh… du stellst schwierige Fragen.» Sie streicht sich die Haare aus dem Gesicht und lächelt. «Glismet hani no nie gern», sagt sie scherzhaft. «Also, nein, ich denke nicht. Es kommt mir zumindest nichts in den Sinn.» Vielleicht, meint sie dann, im Sommer gedankenlos im T-Shirt rausgehen. Vor allem in der Nachhilfe ist sie darauf bedacht, etwas Langärmliges anzuziehen.

Aber auch das ist, findet Forster, nicht so schlimm. Grundsätzlich sei ihr Leben ja gar nicht so anders als zuvor. «Ich bin ein gesunder Mensch», sagt sie. Der Freund, die Familie und Hobbys wie Gärtnern und Musikmachen pflegt sie weiter, sie kocht, putzt und arbeitet. «Einzig die Masterarbeit in Psychologie ist jetzt noch eine grosse Herausforderung», sagt Forster und lacht laut.

