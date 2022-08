ottoberg Von Schaf bis Spinne: Winzer Michael Broger erzählt von seinen tierische Helfern in den Reben Der Ottoberger Winzer Michael Broger arbeitet in seinen Rebbergen möglichst gut mit der Natur zusammen. Ihm helfen die unterschiedlichsten Tiere zu gesunden Reben und gutem Wein. Mario Testa Jetzt kommentieren 03.08.2022, 04.10 Uhr

Winzer Michael Broger bei seinen Schaf-Böcken. Bild: Mario Testa

«Seit ich biologisch orientiert bewirtschafte, bin ich positiv überrascht, wie viele Viecher wir in den Reben haben», sagt Michael Broger. Der Winzer aus Ottoberg bewirtschaftet seine drei Hektaren Rebberge nach biologischen Grundsätzen. Unzählige grössere und kleine Tiere helfen ihm bei der Arbeit mit seinen Reben.

Angefangen bei den grössten, den Schafen. «Sie fressen das Gras der Wiesenborte, dadurch habe ich weniger Aufwand. Nach dem Wümmet und im Winter lasse ich sie auch zwischen die Reben, wo sie das Laub fressen und mit ihrem Kot wiederum Nahrung für unzählige Mikroorganismen bieten. Zudem stampfen sie auch Mausgänge zusammen.» Im Frühling und Sommer lässt er die Schafe nicht zwischen die Reben.

«Zwar wäre dann das Gras zart – aber eben auch die Triebspitzen der Reben. Und die würden sie fressen sowie das junge Laub.»

Broger hält etwa zwei Dutzend Skudden. Es sind ostpreussische Heideschafe, welche zu den Specie Rara, also den seltenen Rassen gehören. «Sie sind leicht, bei jedem Wetter gerne draussen und müssen nur einmal im Frühling geschoren werden», sagt der Tierhalter. «Zudem zeigen sie null Anfälligkeiten für Klauenfäule und brauchen dementsprechend keine Medikamente, wenn man die Klauenpflege nicht vernachlässigt.»

Spinnen bekämpfen unerwünschte Fliegen

Die Wespenspinne fühlt sich in den Reben am Ottenberg wohl. Bild: PD

Ein weiterer tierischer Helfer in den Reben sind die Spinnen. «Sie sind sehr positive Nützlinge.» In ihren Netzen bleiben auch Kirschessigfliegen hängen. «Ein natürlicher Feind ist am besten. Wenn man die Fliege mit Insektiziden bekämpft ist die Spinne auch weg», sagt Michael Broger. Auch früher eher seltene Spinnen wie die Wespenspinne sind in seinen Reben zu finden.

Über den Reben kreisen auch immer viele Vögel. Greifvögel seien ein absoluter Segen, da sie Mäuse fangen, sagt der 52-Jährige.

«Und auch andere Vögel sind grundsätzlich kein Problem, bis man reife Trauben hat.»

Dann könnten Schwärme von Staren, die auf den Geschmack gekommen sind, grossen Schaden anrichten.

Kleinstlebewesen im Boden

Wenn es zu den Kleinstlebewesen geht, dann sei die Raubmilbe ein guter Helfer, da sie Kräusel- und Pockenmilben frisst. «Da man sie aber nicht sieht, muss man beim Pflanzenschutz darauf achten, dass man nützlingsschonende Mittel einsetzt.» Er habe auf seinem Betrieb keine grossen Probleme mit Milbenschäden, sagt Broger. Das gelte auch für Käfer wie den Zigarrenroller, welcher die Rebblätter anfrisst, oder die Juni- und Maikäfer.

«Bei grossen Populationen sind die Blätter schon stark angekafelt, aber in einem halbwegs funktionierenden System geht es ganz gut.»

Ein Bienenhotel mit diversen blühenden Pflanzen mitten in den Reben. Bild: Mario Testa

Es gebe immer irgendwelche Schädlinge. «Aber solange das Gleichgewicht stimmt, sind sie kaum ein Problem.» Und Michael Broger unternimmt einiges, um das Gleichgewicht zu erhalten und eine möglichst grosse Artenvielfalt in seinen Reben zu haben. So hat er mehrere Rudereralflächen geschaffen, wo blühende Pflanzen als Insektenmagnete wachsen und daneben grosse Insektenhotels errichtet. Auch Trockenmauern und Magerwiesen – und seit über zehn Jahren auch Pfirsichbäume. «Früher hatte fast jeder Rebberg seine eigenen Weinbergpfirsiche. Irgendeinen Grund muss es dafür ja gegeben haben. Seien es die feinen Produkte oder die Biodiversität.»

Neugierig guckt die Eidechse zwischen den Trauben hervor. Bild: PD

Zur Bestäubung der Rebstöcke brauchen Winzer keine Insekten, die Pflanzen sind selbstbestäubend. «Wir haben also keinen 1:1-Nutzen von einer Wildbiene beispielsweise. Aber ich bin sicher, je mehr Verschiedenes man hat, umso mehr lebt alles.»

Für diese Vielfalt lässt er auch das Gras in den Rebhängen sehr lange wachsen. «Bei uns ist die Wiese in den Reben älter als das Ökoheu der Bauern. Die kompletten drei Hektaren mähen wir unter den Reben bis Mitte Juli mit der Handsense, aber nur, wo nötig. Dadurch haben wir eine unglaublich grosse Biodiversität.»

Auch Schädlinge haben ihre Berechtigung

Mäuse seien keine grossen Helfer, wenn sie sich an den Wurzeln der Jungreben zu schaffen machten. Aber auch ihnen kann Broger etwas Gutes abgewinnen. «Ihre Gänge sind perfekte Entwässerungen der Anlagen, wenn es mal zu viel regnet.» Auch wenn bei den Mäusen die Nachteile überwiegen,

«ohne Mäuse stimmt das Gleichgewicht auch nicht».

Rehe seien für ihn auch kein grosses Problem, auch wenn sie in Waldnähe häufig in die Rebberge kämen. «Da ist es unterdessen oft ruhiger für sie als im Naherholungsgebiet Wald. Zudem haben sie grosse Freude an den Knospen und fressen die jungen Traubenansätze.» Da helfe es einfach, wachsam zu sein und die Tiere gegebenenfalls zu vergrämen.

Unbekanntes im Boden

Geht man bei der Suche nach tierischen Helfern für die Winzer noch tiefer, in den Boden, dann sind da Würmer und Ameisen eine grosse Hilfe. «Die sind enorm wichtig, weil sie die Bodenaktivität aufrechterhalten.» Nebst Würmer kreucht und fleucht auch sonst vieles im Boden. «Noch etwas tiefer kommen dann die Bodenpilze, Mykorrhiza genannt, die wir auch zu den Lebewesen zählen müssen», sagt Michael Broger. Wie genau die Fauna im Boden unter seinen Reben jedoch aussieht, kann der Winzer nur erahnen.

«Es ist eine sehr komplexe Sache und es ist ein Bereich des Rebbergs, wo man noch relativ wenig weiss.»

Auch Schmetterlinge finden sich im Rebberg. Bild: PD

Oben raus sehe man Schäden durch Vögel, Reh oder Kirschessigfliege schnell und kann versuchen, Abhilfe zu schaffen. «Aber sobald es in den Boden geht oder auf Grösse der Milben wird es schwer.»

Geschlossene Kreisläufe

Michael Broger versucht, möglichst alle Kreisläufe auf seinem Betrieb zu schliessen. «Wir probieren alle Abfälle aus dem Betrieb wie Beerenstiele oder Traubenhäute zu kompostieren.» Mit den schwer kompostierbaren Beerenstielen macht er einen Bokashi, eine Art Silage mit Steinmehl und Mikroorganismen in geschlossenen, grossen Behältern. «Der Vorteil, es liegt nichts draussen rum. Gärende Traubenreste haben eine starke Lockwirkung für Fruchtfliegen und auch die Kirschessigfliege.»

Später nützt er den Bokashi, um darauf Gemüse wie Spinat oder Kohl zu ziehen. Dann wird er zum Hochbeet und noch ein paar Jahre später verteilt er ihn unter den Reben als organische Substanz, welche dann wieder die Kleinstlebewesen verarbeiten können. Ansonsten verzichtet er seit 20 Jahren komplett auf Dünger. «Seit ich nicht mehr dünge, habe ich den besseren Wuchs als zuvor und praktisch keine Mangelerscheinungen. Das hat sicher mit den kleinen Helfern im Boden zu tun, auch wenn ich das nicht beweisen kann.»

Michael Broger Weinbau Michael Broger bewirtschaftet mit seiner Familie, einem Mitarbeiter und einem Lehrling eine Fläche von drei Hektaren Rebbergen. Sie arbeiten biologisch orientiert, sind jedoch nicht zertifiziert. Vor 20 Jahren hat Michael Broger den Rebbaubetrieb von Heinrich Boltshauser abgekauft und ein Jahr später nach einigen Umbauten der Gebäude mit dem Keltern der eigenen Weine begonnen. Beim Einmaischen seiner Weine verzichtet Broger komplett auf den Einsatz von Schwefel, braucht deshalb aber besonders sauber gelesene Trauben. Für seine Weine hat er schon mehrere Auszeichnungen von Fachmagazinen wie Falstaff oder Vinum erhalten.



www.broger-weinbau.ch

