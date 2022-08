Rudy Koller ist Samuel Gigers grösster Fan in Kanada

Oppikon «Er gewinnt, believe me»: Das ist Samuel Gigers grösster Fan – er wohnt in Kanada und ist extra fürs EASF angereist Rudy Koller ist vor 20 Jahren aus dem Thurgau nach Kanada ausgewandert. Diese Woche ist er in der Schweiz, weil er sein grosses Idol, den Schwinger Samuel Giger, am «Eidgenössischen» sehen will. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 25.08.2022, 18.30 Uhr

Für das Esaf in die Schweiz zurückgekehrt: Rudy Koller ist Gigers grösster Fan ennet dem Atlantik. Bild: Ralph Ribi

Rudy Koller ist Samuel Gigers grösster Fan. Zumindest in Kanada. Dort wohnt der 53-Jährige nämlich. Bevor es ihn in die grossen Weiten des nordamerikanischen Staates zog, wuchs Koller im beschaulichen Unteroppikon in der Gemeinde Bussnang auf. Er ging dort zur Schule, war Nationalturner und in der Ringerriege. Nach einem Bauernlehrjahr lässt er sich während dreier Jahre zum Metzger ausbilden, arbeitete in Märstetten und Weinfelden, bevor er schliesslich selbst eine Metzgerei in Bänikon beim «Ochsen» eröffnet.

«1996 fasste ich den Entschluss: Ich will nach Kanada auswandern und dort eine Metzgerei eröffnen», sagt Rudy Koller. Doch bis er seinen Traum vom Auswandern verwirklichen kann, dauert es noch fünf Jahre. «Die Behörden in Kanada sagten, dass Metzger kein gefragter Beruf sei, und wollten mich daher nicht einwandern lassen.» In diesen fünf Jahren hat Koller geheiratet, seine erste Tochter wurde geboren und er hat gearbeitet, als gäbe es keinen Morgen mehr. «Ich wollte Geld sparen für den Neuanfang in Kanada.» Es sei eine strenge Zeit gewesen, doch die grossen Herausforderungen sollten erst noch kommen.

Der Anfang war besonders schwer

2001 ist es endlich so weit: Koller darf nach Kanada einreisen und seine im fünften Monat schwangere Frau Stefanie folgt kurz darauf. Zunächst ist Koller Angestellter in einer Metzgerei. Sein Chef: ein Schweizer. Die Angestellten: Kanadier. «Das war eine wirklich schwierige Zeit», sagt Koller. Ohne Englischkenntnisse versucht er, sich durchzuschlagen. Muss im Beruf vieles lernen und kämpft mit den kleinen Gemeinheiten der Mitarbeiter. «Sie dachten, ich komme und übernehme das Geschäft, das goutierten sie nicht», sagt der Thurgauer. Nach einem halben Jahr wechselt er die Metzgerei.

Rudy Koller mit seiner Frau Stefanie und den Kindern Lina, Maria und Chad. Bild: PD

Nach zwei Jahren, in denen er «unglaublich viel gelernt» hat, kauft er sich seine eigene Metzgerei. «Sie war in schlechtem Zustand. Der Vorbesitzer, ein Deutscher, ist daran zerbrochen, weil es nicht gut lief», sagt er. Etwas blauäugig sei er schon gewesen, meint er rückblickend. «Doch man muss das, was man macht, eben gut machen. Dann klappt es auch.» So arbeitet Koller ununterbrochen. Er schuftet, macht Würste, zerteilt das Wild der Jäger, ein 24-Stunden-Betrieb.

Seine Frau arbeitet im Verkauf und im Büro. Obschon sie gelernte Krankenschwester ist. In diesen Beruf will sie am Ende auch zurückkehren. Sie geht nochmals zur Schule und lässt sich ausbilden. «Sie hat wie ich immer sehr viel gearbeitet und auch noch für die Kinder geschaut.» Mittlerweile sind es drei; zwei Töchter, ein Bub.

Ein Brand ändert einfach alles

Das Geschäft mit der Metzgerei läuft «wie verrückt». Bis zu 20 Angestellte hat Koller. Eine grosse Metzgerei. Und dann passiert’s: 2016 brennt die Metzgerei nieder. Bis heute hat er Diskussionen mit den Versicherungen.

«Ich habe noch keinen Rappen gesehen.»

Glücklicherweise ist die Farm, auf der Kollers leben, bereits bezahlt. Aber das Geschäft ist verloren. «Ich hatte aber einen sehr guten Berater und der hat mir gesagt, ich soll auf Hundefutter setzen.»

So sieht das Hundefutter aus, wenn es aus der Maschine kommt.

Das hat Koller getan und ist erfolgreicher damit als mit allem anderen, was er bisher angepackt hat. «Ich bin in Kanada der grösste Produzent von rohem Hundefutter», sagt er. Das sogenannte «Barfen» ist grosser Trend bei den Hundehaltern – weltweit. Auf seiner Farm begann er mit der Produktion. Zunächst arbeitete er nur zwei Tage, dann vier, am Ende sieben. Heute hat er fünf Angestellte. «Die Metzgerei lief bereits super, aber das Hundefutter ist der Wahnsinn», sagt Koller und lächelt sehr amerikanisch.

Auf dieser Farm wohnt Rudy Koller. Oben rechts sieht man den Sägmehlkreis zum Schwingen. Bild: PD

Ein Leben auf der Überholspur

Koller sagt von sich selbst, dass er mit 200 km/h unterwegs ist. Er führt ein Leben auf der Überholspur. Alles, was er macht, sei extrem. Nebst den vielen Stunden, die er tagsüber arbeitet, zählt er auch einige Unfälle auf – Rücken gebrochen, Sehnen kaputt, Fuss verletzt –, und doch findet er die Zeit, um seinen Freundeskreis und seine Hobbys zu pflegen. Früher stand er als Ringer und Nationalturner selbst gegen Eidgenosse Stefan Burkhalter im Ring. «Der hat mir bei einem Kampf zwei Sehnen kaputtgemacht», sagt Koller.

Rudy Kollers Angestellte stehen auch im Sägmehl. Koller im roten T-Shirt fungiert als Trainer und Kampfrichter.

Heute hat er einen Sägmehlring auf seiner Farm. Bei Festen stehen die Kinder im Ring und kämpfen mit Zwilchhosen an den Beinen um den Sieg. Auch seine Angestellten treten gegeneinander an. Ein grosser Spass. «Am Sonntag stelle ich am TV amigs als Erstes die Übertragung ein und schaue mir die Schwinganlässe an», sagt Koller. Er sei der grösste Fan von Sämi Giger. Er weiss alles über ihn.

«Der wird Schwingerkönig, ganz klar – believe me.»

Und wenn nicht? «Dann hole ich mir eben zwei Autogramme - eines von Giger und eines vom Schwingerkönig», sagt er nach kurzem Überlegen. Der Grund, weshalb Koller derzeit in der Schweiz weilt, ist das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln. Seit 40 Jahren will er an ein «Eidgenössisches» und noch nie hatte er die Zeit dafür. Nun will er den Giger Samuel live sehen. Er will ihn live gewinnen sehen. Und: Er will ein Autogramm von ihm. Das fehlt ihm noch, als grösstem Fan aus dem fernen Kanada.

Von Giger erhofft sich Rudy Koller ein Autogramm. Bild: Benjamin Manser

