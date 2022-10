Berg hilft: Dritter Hilfstransport für die Ukraine erfolgreich

Mauren Rollstühle, warme Kleidung und Nahrungsmittel: Die Aktion «Berg hilft» liefert schon zum dritten Mal Hilfsgüter in die Ukraine Am Donnerstagmorgen sind vier Männer aus Berg mit einer Hilfslieferung für die Ukraine in Mauren abgefahren. Der nahende Winter verstärkt die Not der in den Westen des Landes Geflüchteten. Ihnen wollen die Berger helfen. Mario Testa 03.10.2022, 11.35 Uhr

Koordinator Claus Bauer (hinten) hievt mit zwei Kollegen ein Warmhaltegerät in den Transporter. Bild: Mario Testa

Die beiden Lieferwagen und Anhänger sind fast voll. Voll mit Hilfsgütern für die Ukraine. Claus Bauer und seine Kollegen hieven am Mittwochabend noch die letzten Küchengeräte und Rollstühle in den einen Transporter, dann ist die Ladung komplett. Am Donnerstagmorgen sind sie losgefahren nach Ungarn. «Wir bringen das Material an die ukrainische Grenze in Ungarn. Da gibt es ein regionales Lager. Von dort aus werden dann die Waren von denen in die Ukraine gebracht», sagt Bauer, welcher die Lieferung für die Aktion «Berg hilft» koordiniert.

Geladen haben Claus Bauer, Peter Reich, Elias Läubli und Franz Diener nebst Hygieneartikeln zwei Tonnen Kartoffeln und eine halbe Tonne Gemüse. «Die Ernte war wegen der Trockenheit in der Ukraine sehr schlecht», erklärt Bauer. Zusätzlich verladen die Berger Helfer dringend benötigtes Material für den Winter wie warme Kleider oder Holzöfen. Auch von der Volksschulgemeinde Berg Birwinken ist eine Spende mit dabei.

«Wir haben zehn Pulte und 20 Stühle erhalten, damit sie in der Ukraine ein Schulzimmer einrichten können.»

Schule, Kirche und Gemeinde helfen

Es ist bereits die dritte Lieferung, welche die Berger Hilfsaktion seit Ausbruch des Krieges macht. So viel Material wie dieses Mal war es noch nie. «Wir haben auch Geldspenden erhalten und können damit in der Nähe der ukrainischen Grenze in einem Grossmarkt Lebensmittel einkaufen», sagt Claus Bauer. Spender sind nebst der Schule auch die Politische Gemeinde Berg, die drei Berger Kirchgemeinden sowie Private.

Daniela Herzog, Mitglied Kernteam «Berg hilft». Bild: Mario Testa

Mit der Aktion «Berg hilft» sind sie auch im eigenen Dorf stark engagiert. In der Gemeinde sind viele Geflüchtete untergekommen. Und ihre Betreuung gibt viel zu tun, wie Daniela Herzog sagt. Viele wollten zurück, können nun aber doch noch nicht. «Wir müssen deshalb ständig neue Wohnungen suchen, da die Gastfamilien ihre Zimmer teilweise wieder benötigen und die Geflüchteten eine neue Bleibe brauchen.» Da brauche es dann jeweils eine Einrichtung und auch immer noch viel Betreuung.

«Es sind Probleme wie die Arbeitssuche, Deutschkurse oder Arztbesuche, um die wir uns auch kümmern.»

Nicht zuletzt betreffe ein Teil ihres Engagements auch die Betreuung der Betreuer. «Da braucht es manchmal Gespräche zur Deeskalation oder auch einfach Zuhören. Sie sind grossen Belastungen ausgesetzt», sagt die gelernte Pflegefachfrau im Spezialgebiet Psychiatrie.

Das Team von «Berg hilft» ist nach wie vor mit viel Eifer an der Sache. Doch auch die ehrenamtlichen Helfer merken langsam eine gewisse Müdigkeit und ein Nachlassen der Motivation nach einem halben Jahr. «Am Anfang waren wir ein grosses Team, in der Zwischenzeit wurden es immer weniger. Es ist schon eine grosse Belastung auch für uns.»

Flüchtlingsströme innerhalb der Ukraine

Ziel des Hilfstransports, der am Donnerstagmorgen in Mauren abgefahren ist, ist eine Ortschaft in Transkarpatien, ganz im Westen der Ukraine. Die Region ist nicht direkt vom Kriegsgeschehen betroffen, beherbergt aber sehr viele Flüchtlinge, die aus dem umkämpften Osten des Landes kommen.

In einem Anhänger transportieren die Helfer Kartoffeln, Gemüse und Zwiebeln in die Ukraine. Bild: Mario Testa

Claus Bauer rechnet mit noch mehr Hilfsbedürftigen, wenn es kälter wird. «Es wird nun wieder eine Welle vom Osten in den Westen geben, weil in den Kriegsgebieten die Häuser zerstört und nicht bewohnbar sind.» Deshalb geht er auch davon aus, dass die dritte Hilfslieferung aus Berg nicht die letzte sein wird.

«So, wie es aussieht, geht es weiter. Die Not ist so gross.»

Am Sonntagabend sind die vier Männer von ihrer Hilfslieferung zurück gekommen. «Es hat alles tiptop funktioniert. Wir waren diesmal auch in der Ukraine und haben uns da die Arbeit der Hilfsorganisation angeschaut. Sie funktioniert gut.»