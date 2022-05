Märwil: Die ehemalige Schuhfabrik wird zum Kunstraum

Märwil Jahrelang leitete Eugen Barlöcher die Schuhfabrik in Märwil – Nun macht seine Tochter in den alten Fabrikhallen Platz für Kunstwerke Vor 36 Jahren machte die Schuhfabrik Märwil AG dicht. Seither steht das grosse Gebäude mehrheitlich leer. Nun soll eine Kunstausstellung in die alten Produktionsräume einziehen. Mario Testa Jetzt kommentieren 27.05.2022, 14.00 Uhr

Eugen Bärlocher schlendert durch die ehemalige Produktionshalle der Schuhfabrik Märwil. Bild: Mario Testa

«Wo habt ihr den Tresor hingetan?», fragt Eugen Bärlocher seine Tochter Claudia Höner-Bärlocher. «Den haben wir zu dritt hier raus gehievt und ins Altmetall gebracht. Er war leer», antwortet sie ihrem 94-jährigen Vater, der mit ihr durch die seit 36 Jahren verlassenen Büros und Produktionshallen der Schuhfabrik in Märwil schlendert. Bärlocher steht in seinem alten Büro, ein paar Dokumente liegen noch in einem Gestell, ein paar Streifen Leder. Sonst nichts. Von diesem kleinen Raum aus hat er die Schuhfabrik ab dem Jahr 1949 geleitet.

Das Gebäude der ehemaligen Schuhfabrik Sumag in Märwil. Bild: Mario Testa

Das Gebäude war ein Jahr früher von der damaligen Schiessmann & Müller AG gebaut worden, als ihre Produktionsstätten in Friltschen zu klein wurden. Als Eugen Bärlocher seine Stelle antrat war er erst 22 Jahre alt. «Ich wurde deshalb auch als jüngster zeichnungsberechtigter Unternehmer der Schweiz bezeichnet», sagt der gelernte Bierbrauer und ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Als Unternehmer hatte er es aber nicht leicht.

Eugen Bärlocher. Bild: Mario Testa

«In den 40 Jahren haben wir vielleicht während zweier Jahre gut verdient.»

Die Firma, welche wegen des Umzugs den Namen wechselte und so zur Schuhfabrik Märwil AG wurde, hatte sich auf die Produktion von Kinderschuhen unter der Marke Sumag spezialisiert. «Es gab auch Versuche, anderes zu machen, aber die sind alle im Sand verlaufen.» In den 1950er-, 1960er- und anfangs der 1970er-Jahre lief das Geschäft gut und etwa 125 Personen haben für die Firma gearbeitet. «Dann kam eine Zeit, in der uns die Konkurrenz aus Südeuropa und Fernost das Leben immer schwerer machte», sagt Eugen Bärlocher. «Wir wurden immer teurer, die Schuhe aus dem Osten immer billiger. Mit den Jahren wurde ich Allein-Aktionär, ob ich wollte oder nicht.» Der Personalbestand sank, die Aufträge gingen zurück und 1985 schloss Bärlocher die Firma.

Im Keller der alten Schuhfabrik lagern noch unzählige Leisten – Formen für Schuhe in allen Grössen. Bild: Mario Testa

Zuvor waren im Keller und Hochparterre des Gebäudes die Produktionshallen. «Wir hatten hier im oberen Raum 15 Arbeitsplätze mit Nähmaschinen an denen die Schuhe in einer Art Rundlauf hergestellt wurden», sagt Eugen Bärlocher. Heute stehen nur noch eine Handvoll Maschinen im Raum, einige Werkzeuge und unzählige Säcke mit Nieten und ein paar Gestelle voll Leder. Ganz vereinzelt auch noch ein paar Schuhe.

Das Logo der Schuhfabrik Märwil AG. Bild: Mario Testa

Säcke voller Nieten und Ösen. Bild: Mario Testa

Im zweiten Stock befand sich das Lager und die Spedition der Schuhfabrik. «Hier haben wir jeweils noch Versteckis gespielt», erinnert sich Claudia Höner, die fünf Geschwister hat. «Die Fabrik war auch unser Spielplatz.» Im Dachgeschoss lagern Schuhleisten und weitere alte Maschinen.

Einige der Räume im grossen Fabrikgebäude wurden in der Zwischenzeit fremdvermietet. So befindet sich im Kellergeschoss nun ein Fitnesscenter und im Anbau aus dem Jahr 1956, der ehemaligen Zuschneiderei und Näherei, ist eine Firma eingemietet, die Lacke und Klebstoffe entwickelt. Viele Räume in der Fabrik sind aber seit 36 Jahren ungenutzt.

Bierkisten voller Schuhleisten lagern seit bald 40 Jahren im Dachgeschoss der Schuhfabrik. Bild: Mario Testa

Schuhe für die Ukraine

Bis vor kurzem standen auch noch viele Maschinen und Berge von Schuhen in den Räumen. «Die Schuhe haben wir einem Ukrainischen Hilfsprojekt zur Verfügung gestellt – noch bevor der Krieg begann», sagt Claudia Höner.

Claudia Höner-Bärlocher. Bild: Mario Testa

«Die Maschinen sind grösstenteils im Altmetall gelandet.»

Sie schafft mit ihrer Schwester im Moment Platz in den alten Produktionsräumen. «Wie die künftige Nutzung aussieht, wissen wir auch noch nicht. Wir räumen nun aber mal auf», sagt Claudia Höner-Bärlocher. Sicher aber im Herbst will die Vereinigung Kunstthurgau in der ehemaligen Schuhfabrik eine Ausstellung realisieren. Sie heisst «Unterwegs» und wird vom 2. bis 18. September zu sehen sein. «Diese Ausstellung mit Werken von rund 25 Künstlern hat für uns auch den Ausschlag gegeben, die Räume zu entrümpeln.»

Bereits am 28. Mai findet ein erster Event in der ehemaligen Schuhfabrik statt. Dann veranstaltet Claudia Höners Schwester Monica Thoma-Bärlocher mit Helfern einen Flohmarkt. Dort werden zwischen 9 und 17 Uhr die noch vorhandenen Maschinen, Leder, Werkzeuge, Büromaterial und weitere Objekte verkaufen.

