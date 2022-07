Kinderbetreuung in Märstetten: Neue Präsidentin in Kita Biberburg

Märstetten Wechsel an der Spitze der Kita Biberburg, acht Jahre nach der Gründung Seit der Gründung im Jahr 2014 war Ruth Würth Präsidentin des Vereins Kindertagesstätte Märstetten. Nun hat sie ihr Amt an Céline Wenk Bürgi übergeben. Werner Lenzin 04.07.2022, 16.05 Uhr

Ruth Würth übergibt das Präsidium der Kita Biberburg an Céline Wenk Bürgi. Bild: Werner Lenzin

Im Jahr 2014 startete die Kindertagesstätte Biberburg in Märstetten mit dem Mittagstisch und der Kinderbetreuung in den Räumen des ehemaligen Kindergartens, inmitten der Schulanlage Regelwiesen. «Trotz einer positiven Bedarfsabklärung starteten wir mit lediglich vier Kindern in eine ungewisse Zukunft», erinnert sich die scheidende Präsidentin Ruth Würth.