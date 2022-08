Rutsch und Flutsch: Drei feuchtfröhliche Tage in Märstetten

Märstetten Neu mit Team-Olympiade: Rutsch und Flutsch baut Programm aus Von Freitag bis Sonntag locken im Evenhüsli in Märstetten wieder zwei lange Wasserrutschen zur rasanten Fahrt. An der erstmaligen Olympiade vom Freitagabend messen sich elf Teams auch in anderen Disziplinen als dem Rutschen. Mario Testa 10.08.2022, 16.00 Uhr

Diese zwei Mädchen geniessen den Rutsch auf der orangen Bahn. Bild: Michel Canonica

Am letzten Wochenende der Sommerferien geht es in Märstetten wieder rasant zu und her. Der Verein Vollgas8560 veranstaltet die vierte Ausgabe seines Events Rutsch und Flutsch. Auf zwei jeweils 110 Meter langen Wasserrutschen können kleine und grosse Gäste den Hang hinunterrutschen und landen dann in einem Wasserbecken.

Dieses Jahr haben sich die Macher auch etwas Neues einfallen lassen, die Rutsch und Flutsch-Olympiade. «Wir haben uns überlegt, eine Art Grümpelturnier zu machen, uns dann aber für die Olympiade entschieden», sagt Luzian Schmid, Präsident des Vereins Vollgas8560.

Luzian Schmid, Präsident Verein Vollgas8560. Bild: Mario Testa

«Die Teilnehmer treten in Viererteams gegeneinander an, und müssen verschiedene Aufgaben lösen.»

Nebst möglichst schnellen Rutschs die orangen Bahnen hinunter bestehe die Olympiade aus Posten, welche Geschicklichkeit, Treffsicherheit und Geschwindigkeit von den Teilnehmenden verlangen. «Es haben sich bereits elf Teams angemeldet und das ist ideal für den Anfang.» Diese Olympiade als grosse Neuerung des Rutsch und Flutsch findet am Freitagabend am 18.30 Uhr statt. Am selben Abend ist in der Festwirtschaft bis spät in die Nacht auch Party angesagt mit DJ Tomahawk.

Ein Familienevent mit Party am Abend

Die Rutschen in Märstetten sind dieselben geblieben wie schon in den vergangenen Jahren. Sie sind 110 Meter lang und gestartet wird von einer Rampe. «Wir wollen weiterhin ein Familienevent sein, es können alle rutschen, ob klein oder gross», sagt Luzian Schmid. «Wir haben am Konzept des Vorjahres festgehalten, nur glücklicherweise jetzt ohne Corona-Einschränkungen der Besucherzahlen.»

Am Freitag und Samstag ist das Rutschen ab 11 Uhr bis 21 Uhr möglich, am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr. Die Festwirtschaft hat am Freitag und Samstag bis um 2 Uhr in der Nacht geöffnet. Am Sonntag bis 18 Uhr. Kinder bis sechs Jahre rutschen gratis in Begleitung eines Erwachsenen. Diese bezahlen für einen Tagespass 25 oder für einzelne Rutschs fünf Franken. Für Jugendliche kostet der Tagespass 15 Franken.