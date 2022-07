Märstetten Massnahmegegner als 1.-August-Redner: «Corona wird kein Thema sein» Die Gemeinde Märstetten hat SVP-Kantonsrat Oliver Martin als Festredner geladen. Der massnahmekritische Unternehmer werde aber nicht auf Corona eingehen. Die Einladung ist aus einer persönlichen Bekanntschaft entstanden und nicht aufgrund seiner Haltung während der Pandemie. Sabrina Bächi 27.07.2022, 16.55 Uhr

SVP-Kantonsrat Oliver Martin zeigte sich im Grossen Rat massnahmenkritisch. Bild: Ralph Ribi

An der Bundesfeier in Märstetten ist als Festredner Oliver Martin geladen. Der SVP-Kantonsrat hat sich in den vergangenen zwei Jahren als Lockdown- und Zertifikatsgegner hervorgetan. Mehrere solche Anfragen reichte er im Grossen Rat ein. Will die Gemeinde mit einem massnahmekritischen Redner etwa ein politisches Zeichen setzen?

Gemeinderat Martin Boltshauser. Bild: Kevin Roth

Mitnichten, versichert Martin Boltshauser auf Anfrage. Der parteilose Gemeinderat hat als Ressortverantwortlicher die Feier organisiert und Martin als Festredner angefragt. «Seine Haltung gegenüber den Coronamassnahmen war aber nie Thema», sagt Boltshauser. «Ich kenne Martin schon seit über 20 Jahren und er ist ein toller Typ, der das Herz am rechten Fleck hat.» Der Grund für diese Einladung sei persönlicher Natur, weil er ihn als Kollegen sehr schätze.

«Zudem ist Martin auch ein erfolgreicher Unternehmer.» Der Inhalt der Rede habe er vorab nicht geklärt oder einen Rahmen gesetzt. Auf Nachfrage habe ihm Oliver Martin jedoch versichert, dass Corona kein Thema sein werde.

In der Rede soll es um den Bundesbrief gehen

Das bestätigt der Festredner auf Anfrage auch selbst. «Ich will nach vorne schauen», sagt er. Inhaltlich wird in der Rede nichts von Corona zu hören sein. «Auch wenn meine Rede noch nicht ganz ausgereift ist, so werde ich mir darin wohl über das Fundament der Schweizer Gründerväter Gedanken machen», sagt der Leimbacher Unternehmer. Schliesslich stünde im Bundesbrief, dass man auch in der Not zusammenhalten und sich nicht verknechten lassen solle.

Insofern habe dieses Thema auch Ähnlichkeiten mit der massnahmenkritischen Argumentation, bei der der Lockdown etwa als Knechtschaft bezeichnet werden könne, aber das sei nicht sein Ziel. «Ich will mich halt nicht verstellen, habe während der Pandemie einiges hinterfragt, aber wichtig ist, dass wir gemeinsam weitergehen – und jeder darf dabei seine eigene Meinung haben», sagt der SVP-Kantonsrat.

Die Feier in Märstetten findet im Ortsteil Boltshausen statt. Um 11 Uhr morgens beginnt der Festakt. Um 13.30 Uhr ist die Ansprache Oliver Martins angesetzt.