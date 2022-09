Wegen Personalmangels: Metzgerei Sprenger in Berg schliesst

Lokales Gewerbe «Finden einfach kein Personal mehr»: Nach 54 Jahren schliesst Familie Sprenger ihre Metzgerei in Berg Wegen Personalmangels stellt Remo Sprenger den Betrieb seines Schlachthauses, der Metzgerei und des Verkaufslokals Ende November ein. Mario Testa Jetzt kommentieren 14.09.2022, 11.35 Uhr

Die Metzgerei als Familienunternehmen. Die Töchter Elena und Emilia mit ihren Eltern und Geschäftsinhabern Barbara und Remo Sprenger. Bild: Mario Testa

«Wir finden einfach kein Personal mehr», sagt Metzgermeister Remo Sprenger aus Berg. «Weder Metzger noch Charcuterieverkäuferinnen.» Letztere suche er schon seit einigen Jahren vergeblich, weshalb er vor einem Jahr auch schon die Fleischtheke im Volg Bürglen aufgeben musste. Während die Metzgerei Sprenger zu guten Zeiten vier Mitarbeiter in der Produktion beschäftigte und sechs im Verkauf, sind es heute noch zwei in der Produktion – und den Verkauf wickelt Remo Sprenger mit seiner Frau, der gelernten Charcuterieverkäuferin, und den beiden Töchtern ab.

Er habe in den vergangenen Jahren immer grosse Probleme gehabt, Abgänge von langjährigen Mitarbeitern zu kompensieren. «Wenn sie in Pension gingen, haben sie mir meist noch aushilfsweise geholfen, was uns immer sehr gefreut hat. Aber neue Mitarbeiter zu gewinnen war fast unmöglich», sagt Remo Sprenger.

Spitzenzeiten können nicht mehr bewältigt werden

Vor 24 Jahren hat er mit seiner Frau Barbara das Geschäft seiner Eltern in Berg übernommen (siehe Kasten). Im November geht die Ära der Metzgerei Sprenger nun zu Ende. «Mit dem jetzigen Team können wir gerade die Spitzenzeiten wie Weihnachten nicht mehr bewältigen, und auch der Verkauf ist rückläufig, vor allem im Engros-Geschäft mit Altersheimen oder Wiederverkaufsläden», sagt Sprenger.

«Deshalb haben wir dieses Jahr den Entscheid zur Schliessung getroffen.»

Er habe mit seinem Team alles von Grund auf selber gemacht. Angefangen beim Einkauf bei den Bauern über die Schlachterei, Zerlegung und Lagerung bis hin zur Produktion. «Wir haben bis auf das Bündnerfleisch und Salami praktisch alles selber produziert: Auch Mostbröckli, Bauernspeck, Würste und Schinken.»

Auch Lernende hat die Metzgerei Sprenger ausgebildet. «Aber in den vergangenen Jahren kamen immer weniger nach.» Erklären könne er sich das Personal- und Nachwuchsproblem auch nicht so wirklich. «Es sieht so aus, als sei der Beruf des Metzgers oder der Charcuterieverkäuferin nicht mehr attraktiv. Dabei ist die Arbeit gerade in einem Kleinbetrieb sehr vielseitig und abwechslungsreich.» Auch wenn er bereit gewesen sei, gute Löhne zu bezahlen, konnte er keine neuen Mitarbeiter finden.

Die Zukunft ist offen

Um seine beiden Töchter macht sich Remo Sprenger keine Sorgen. «Als Köchin und FaGe werden sie bestimmt schnell wieder einen Job finden.» Was er und seine Frau nach der Schliessung der Metzgerei machten, wissen sie noch nicht. «In der Branche würde ich als Metzgermeister und sie als Charcuterieverkäuferin sicher eine Arbeit finden, aber wir lassen uns vorerst alles offen und schauen, was kommt.» Auch für das Verkaufslokal an der Kirchstrasse in Berg habe er noch keine konkreten Pläne.

«Vielleicht mache ich draus eine Wohnung. Die Produktionshalle bleibt vorläufig bestehen.»

Was ihn sehr freut, seien die vielen Kundinnen und Kunden, die der Metzgerei über viele Jahre die Treue gehalten hätten und teilweise auch von weiter her anreisten. Zu denken gibt Remo Sprenger hingegen die fehlende Wertschätzung für das lokale Gewerbe. «Wir haben schon unsere Preise, aber die basieren auf der Qualität – und dafür sind wir vor Ort. Ich hätte mir schon mehr Kundschaft aus dem Dorf gewünscht.»

Metzgerei Sprenger 1968 hat Hans Sprenger das Restaurant und die Metzgerei Löwen in Berg übernommen. 1973 wurden das Schlachthaus und die Räucherei errichtet. 1977 lösen die Sprengers das Restaurant zu Gunsten eines grösseren Ladenlokals auf. 1998 übernehmen Remo und Barbara Sprenger das Geschäft und bauen in den Jahren 2005 und 2007 das Ladenlokals und die Metzgerei um.

