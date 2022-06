Connyland arbeitet an neuer Attraktion: der verrückte Professor

Lipperswil Im Labor des verrückten Professors: Neue Conny-Land-Attraktion nimmt Formen an Crazy Professor heisst die neueste Bahn, welche gegen Ende des Sommers im Freizeitpark eröffnet werden soll. Es handelt sich dabei um einen 22 Meter hohen Freifallturm in einem Gebäude. Mario Testa 30.06.2022, 14.10 Uhr

Jeremy Gasser (rechts) installiert mit den Mechanikern einen Druckluftbehälter an der neuen Bahn. Bild: Mario Testa

Seit Februar laufen in Lipperswil die Arbeiten an der neuesten Attraktion des Conny Lands. Die Bahn heisst «Crazy Professor» und sie entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Lagune. Bei der Bahn handelt es sich um einen Freifallturm in einem Gebäude. Die Besucher sitzen dabei auf einer Gondel, welche vor einer Leinwand in die Höhe fährt und zum Schluss in den freien Fall übergeht.