Bürglen: Zwei Leimbacher wollen digitalen Tauschhandel fördern

Leimbach «Wir hoffen, dass wir die Übersicht verlieren»: Zwei Leimbacher bieten Online-Tauschhandel ausschliesslich für selbstgemachte Produkte an Marco Hirsiger und Fabio Wenger aus Leimbach haben eine Website entwickelt, die regionalen Tauschhandel fördern soll – auf digitalem Weg. Hannelore Bruderer Jetzt kommentieren 14.09.2022, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marco Hirsiger und Fabio Wenger sitzen zwischen Selbstgemachtem im spriessenden Garten. Bild: PD

Kennen gelernt haben sich Fabio Wenger und Marco Hirsiger an ihrem Wohnort in Leimbach – «wo man sich halt noch kennt». Bald haben der Webentwickler und der Handwerker gemerkt, dass sie vieles verbindet. So gärtnern, kochen und essen beide leidenschaftlich gerne und sie können sich für Neues begeistern. Aus dem Kennenlernen ist eine Freundschaft entstanden, welche die beiden immer donnerstagabends pflegen. «Dann gibt es ein Feierabendbier und wir sinnieren über das Leben», sagt Fabio Wenger.

Freie Zeit gut genutzt

An einem dieser Abende ist die Idee zu www.tauschianer.ch entstanden. «Marco ist erst nicht gross auf meine noch vagen Gedankenspiele eingegangen», erinnert sich Fabio Wenger. «Einige Monate später, am 19. Dezember 2020, stand er dann plötzlich mit einer vollgekritzelten Mindmap mit seinen Überlegungen zum Thema vor meiner Tür. Rund zwei Wochen später trafen wir uns schon zur ersten Arbeitssitzung.»

Mit ihrer Website, die im Frühling online ging, wollen sie Gleichgesinnte dazu bewegen, ihre selbst gemachten, lokal hergestellten Produkte mit anderen auszutauschen. Wenger betont:

«Tauschbörsen gibt es viele. Auf unserer Plattform wird aber ausschliesslich Selbstgemachtes zum Tausch angeboten.»

Eingemacht, gestrickt, genäht, gegossen, gesägt oder gemalt – Hauptsache selbst hergestellt. Als Beispiel nennt der 38-Jährige selbst hergestellte Konfitüre. «Meist hat man mehrere Gläser einer Konfitüre der gleichen Frucht. Jeden Tag den gleichen Brotaufstrich essen, ist aber langweilig. Jemand anderem geht es womöglich gleich, nur mit der Konfitüre einer anderen Frucht­sorte. Wie wäre es, einige Gläser mitei­nander auszutauschen? So kämen beide zu mehr Abwechslung.»

Kunden können sich registrieren und Produkte hochladen

Um diesen «jemand» zu erreichen, kann man sich auf ihrer Website registrieren und seine Angebote kostenlos hochladen. Die Website haben die «Tauschianer» selber entwickelt und sie betreiben sie auf eigene Kosten.

Das Angebot soll sich lokal entwickeln, denn Nachhaltigkeit ist ein weiterer Grundgedanke ihrer Idee. Auf der Website kann definiert werden, für welchen Umkreis das Angebot gilt. «Wenn Güter per Paket versandt werden oder für das Tauschgeschäft mit dem Auto unnötige Kilometer zurückgelegt werden, ist das nicht in unserem Sinne», erklärt Marco Hirsiger.

«Uns geht es darum, dass sich Personen lokal vernetzten und so neue Produkte kennen lernen und ihr Wissen und Können weitergeben können.»

Denn viele Menschen hätten unentdeckte Talente, ist der 41-Jährige überzeugt. «Wer selbst etwas herstellt, lernt den Wert eines Produktes ganz anders zu schätzen. Und wenn man die Grundstoffe selber einkauft, sie im Garten pflückt oder in der Natur sammelt, kennt man deren Ursprung und versteht auch, dass ein hochwertiges selbst gemachtes Produkt preislich nicht mit den Industrieprodukten aus dem Supermarkt mithalten kann.»

Er hält zudem fest: «Ich verbringe meine Lebenszeit auf jeden Fall lieber, indem ich etwas Spannendes fertige, als dass ich sie mit digitalem Konsum vergeude.»

Ein Bewertungssystem sorgt für Transparenz

Auch für den Fall eines Missbrauchs ihrer Plattform sind die beiden vorbereitet. Die Einträge werden kontrolliert und können, falls sie nicht den Regeln entsprechen, abgeblockt werden. Ein Bewertungssystem sorgt für weitere Sicherheit und Transparenz.

«Wir rechnen nicht damit, dass unser Projekt so stark abhebt, dass wir die Übersicht verlieren», lachen die beiden. «Und wir können auch gut damit leben, wenn sich nicht alle so für unsere Idee begeistern können, wie wir das tun. Unser finanzieller Aufwand hält sich in Grenzen und die vielen Stunden, die wir in dieses Projekt investiert haben, haben uns um neue Erfahrungen reicher gemacht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen