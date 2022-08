Bussnang: Bevölkerung beschwert sich über Ruhestörungen

Lärm «Sie erwarten, dass wir etwas unternehmen»: Bussnanger beschweren sich immer öfter wegen Ruhestörung bei der Gemeindeverwaltung Kindergeschrei, Motorenlärm, Mähroboter: Die Bussnanger sind genervt ab Lärm und rufen vermehrt bei der Gemeindeverwaltung an, um sich zu beschweren. Jeder wolle die vollkommene Ruhe aber doch auch den eigenen Rasen mähen, sagt Ruedi Zbinden. Rücksicht und Toleranz seien gefragt. Dazu hat die Gemeinde in ihrem Informationsheft gleich zwei Beiträge verfasst. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 05.08.2022, 11.30 Uhr

Sogar wegen des Geräuschs eines Rasenmähroboter gab es auf der Gemeindeverwaltung schon Beschwerden. Bild: PD

Der Rasenmähroboter dreht seine Runden. Unermüdlich fährt er über die Wiese. Und das auch mitten in der Nacht. Und offensichtlich nicht ganz geräuschlos. Zumindest muss es so sein, denn auf der Gemeinde Bussnang gehen Mails und Telefonate ein, bei denen sich Einwohnerinnen und Einwohner über den Lärm solcher Mähroboter beklagen. Auch lautes Geschwatz abends, Motorenlärm, Kindergeschrei, Glockengeläut oder Traktorpumpen zum Wasserverteilen veranlassen Bussnangerinnen und Bussnanger dazu, zum Hörer zu greifen und sich auf der Verwaltung zu melden.

«Ich denke, es ist ein bekanntes Problem und betrifft nicht nur Bussnang», sagt Gemeindepräsident Ruedi Zbinden. Und dennoch haben ihn die speziell in den Sommermonaten gehäuften Meldungen wegen Ruhestörung dazu veranlasst, als Einleitung im Gemeindeblatt für Toleranz zu plädieren. «Manche rufen uns an und erwarten dann, dass wir etwas unternehmen», sagt Zbinden. Wenn man dann als Erstes frage, ob man mit den Nachbarn darüber gesprochen hat, so heisse es oft Nein. «Viele wollen auch nicht, dass wir den Betroffenen ihre Namen sagen, es soll anonym bleiben, weil sie keinen Krach mit dem Nachbarn wollen», sagt Zbinden.

Die Gemeinde soll also schlichten, wo es manchmal gar nichts zu schlichten gibt. «Wenn es sich wirklich um Ruhestörung handelt, dann ruft man in berechtigten Fällen die Polizei. Das ist die schnellste Lösung», sagt der Gemeindepräsident. Doch oft würde ein Gespräch reichen, einen Hinweis, dass es störend sein kann, wenn man abends auf dem Balkon mit Lautsprecherfunktion telefoniert.

Die Bevölkerung auf das Problem aufmerksam machen

«Nachbarschaft sollte eben nicht nur heissen, dass man sich erst kennen lernt, wenn es schwierig wird», sagt Zbinden. Wer eine gute Nachbarschaft pflege, könne auch mit dem Gegenüber reden. Genau das wolle er auch mit seinen Worten im Gemeindeblatt erreichen.

Gemeindepräsident Ruedi Zbinden in seinem Büro. Bild: Andrea Tina Stalder

«Ich wollte die Bevölkerung darauf aufmerksam machen, womit wir uns befassen müssen und dass es oft nicht nötig wäre.»

Seit Corona sei es vielleicht noch etwas extremer geworden, denn «jede und jeder will das Maximum: absolute Ruhe», sagt Zbinden. Aber den eigenen Rasen wolle man ja dann auch mähen oder mal ein Fest machen mit Freunden. Toleranz sei gefragt. «Wir finden es zudem gut, wenn es ein bisschen lebt in den Dörfern – sonst heisst es wieder, es läuft gar nichts mehr.» Die innere Verdichtung trage halt auch dazu bei, dass man von den Nachbarn mehr hört.

Für Landwirte braucht es mehr Verständnis

Das Problem der Ruhestörungen betreffe alle Teile der Gemeinde, nicht nur die grösseren Orte. Doch besonders wenn die Reklamationen die Bauern betreffen, versucht Zbinden, Verständnis zu schaffen. «Die Landwirte bewässern ihre Felder ja nicht zur Freude, der Wasserpreis ist auch bei grossen Mengen gleich wie bei den Haushalten. Da geht es um die Qualitätssicherung der Ernte», sagt er.

Sie müssten zudem bei der Gemeinde die Wasserentnahme bewilligen lassen und da kann es schon sein, dass man an Randzeiten bewässere, wenn die Bevölkerung nicht so viel Wasser verbraucht. Dass für die Bewässerung eine Pumpe benötigt wird und diese dann nicht geräuschlos läuft, sei nicht zu ändern.

Für die Gemeindeverwaltung sei die Situation keine einfache. «Wir sind ja die Anlaufstelle für Probleme aller Art, aber wir können auch nicht viel machen. Doch die Einwohner haben teils eine Erwartungshaltung an uns, die wir nicht erfüllen können.» Zbinden ist überzeugt: «Bei Ruhestörung heisst die Lösung Toleranz und Rücksichtnahme.»

Aufruf zum Wassersparen Beiliegend im Gemeindeblatt erhielt die Bussnanger Bevölkerung ein Flugblatt, das die Bevölkerung zu einem haushälterischen Umgang mit Wasser aufruft. Man solle den Verbrauch auf das Nötigste einschränken. «Wenn bei den rund 1000 Liegenschaften in der Gemeinde jeden Tag 500 Liter Wasser unnötig verbraucht wird gibt das pro Tag 500’000 Liter und in einer Woche 3,5 Millionen Liter», rechnet Gemeindepräsident Ruedi Zbinden. Dieses Wasser könnte gezielt für die regionale Lebensmittelproduktion eingesetzt werden, meint er. (sba)

