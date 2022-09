Wigoltingen feiert mit Tischfussball und Grill

Kicker Mit der Gemeindepräsidentin am Töggelikasten: Wie Wigoltingen das 25-Jahr-Jubiläum feiert Wigoltingen schliesst seine Jubiläumsfeierlichkeiten mit Tischfussball und einem gemütlichen Grillfest ab. Werner Lenzin 11.09.2022, 16.50 Uhr

Man schenkt sich nichts: Gemeinderätin Daniela Müller und Marco Reutimann (links) gegen Gemeindepräsidentin Sonja Wiesmann und Rolf Wildeisen.Bild: Werner Lenzin

Fussballfieber am Samstagnachmittag in der Mehrzweckhalle Wigoltingen: Die politische Gemeinde organisierte ein Tischfussball-Plauschturnier anlässlich der Abschlussfeierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der Gemeinde. 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer älteren Semesters und eine Gruppe Kinder und Jugendliche haben sich versammelt, um das Jubiläums-Töggeliturnier für sich zu entscheiden.

Wer wird Meister am Töggelikasten?

Fünf «Tschutti-Chäschte» stehen bereit, vier für das Turnier und einer zum trainieren. Gemeindepräsidentin Sonja Wiesmann erscheint als eine der Ersten und lacht:

«Hoffentlich halte ich das konditionell durch, so lange zu tschutten.»

Ihr zugeloster Partner ist Rolf Wildeisen. Er hat schon als Knabe mit seinem Bruder daheim die Freizeit am Töggelikasten verbracht und erinnert sich: «Früher kamen die Jugendlichen von Wigoltingen und den Nachbardörfern über das Wochenende im Restaurant Linde zusammen, wo man Stunden am Töggeli- und am Flipperkasten verbrachte. «Für mich ist es natürlich ein Highlight, mit der Chefin zu spielen», freut er sich.

Mit von der Partie ist auch Gemeinderätin Daniela Müller. Sie zeichnet verantwortlich für die Jubiläumsaktivitäten und erklärt die Idee des Auslosens für die einzelnen Jubiläumsevents:

«Wir wollten Leute zusammenbringen, die sich nicht kennen.»

Das Waldfondue und der Slow-up durch die fünf Ortsteile mussten abgesagt werden wegen Corona, und das heutige Turnier ist ein Ersatz dafür. Gemeinderat Beat Frei beobachtet die Spiele als Zuschauer. Aus seiner Sicht funktioniert das Miteinander innerhalb der Gemeinde.

Martin Schildknecht, auffallend durch seine wilde Perücke und ein weiss-schwarz gestreiftes Shirt, wurde am Neujahrsapéro 2020 zusammen mit seinem Team ausgelost für die Durchführung dieses Events. «Gespielt wird während acht Minuten, für einen Rundschlag gibt es eine gelbe Karte», gibt er bekannt.

Den ersten Match gewinnen die Gemeindepräsidentin und Rolf Wildeisen gegen Doris Zürcher und Gemeinderat Dominik Lenherr 10:1, im zweiten Spiel können sie sich gegen Gemeinderätin Daniela Müller und Marco Reutimann 10:9 knapp behaupten, das dritte Spiel verlieren sie 1:8. Gegen Abend verkündete man die Sieger-Duos. In der ersten Gruppe standen Eva Weber und Michael Hirt zuoberst auf dem Podest, während in der zweiten Gruppe Julian Schildknecht und Fabian Dürr die Goldmedaille entgegennehmen durften. Bei gemütlichem Zusammensein liess man das Jubiläum ausklingen, ganz unter dem Motto «miteinander statt nebeneinander».